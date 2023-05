Am Freitag ist erstmals ein Condor-Flug in Richtung Edmonton abgehoben. Das teilt die Airline mit. Die Verbindung ab Frankfurt in die Hauptstadt der kanadischen Provinz Alberta steht immer dienstags und freitags im Flugplan. Zum Einsatz kommt eine Boeing 767. Neben Edmonton steuert Condor aktuell in Kanada bereits Toronto, Vancouver, Whitehorse und Halifax an.