Condor informiert heute über Käufer

Der angeschlagene Ferienflieger Condor hat einen Käufer gefunden. Die Airline will am Freitag gemeinsam "mit dem neuen Eigentümer" über die Zukunft von Condor zu informieren, so die Airline. Der Name des Käufers wurde in der Mitteilung nicht genannt. Weitere Details will Condor am Freitagvormittag (11.00 Uhr) bekannt geben.