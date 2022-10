Kurzmeldung Condor nimmt in Hamburg Gepäckautomaten in Betrieb

Condor-Passagiere können am Flughafen Hamburg ab sofort Self-Bagdrop-Automaten nutzen, gibt der Flughafen bekannt. Elf Fluggesellschaften bieten ihren Passagieren den Gepäckaufgabe-Selfservice in Hamburg bereits an. Jeder vierte Koffer werde mittlerweile an Automaten aufgegeben.