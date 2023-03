Condor führt einen neuen Tarif ein, der volle Flexibilität ermöglicht. Mit "Flex Plus" ist es Kunden den Angaben nach möglich, bis zu 24 Stunden vor Abflug gebührenfrei umzubuchen und zu stornieren. Den neuen Tarif bietet der Ferienflieger in allen Beförderungsklassen sowohl auf der Mittelstrecke als auch auf der Langstrecke an.