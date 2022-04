Condor nimmt die Destinationen Faro in Portugal und Alicante in Spanien in den Sommerflugplan auf. Ab dem 29. Juli geht es zweimal wöchentlich, freitags und samstags, von Frankfurt nach Faro. Ab dem 31. Juli fliegt Condor dann auch Alicante ab Frankfurt an, immer mittwochs und sonntags, wie die Airline mitteilt. Auf den Strecken will Condor A320-Maschinen einsetzen.