Auch Condor fliegt: Deutschland beginnt mit Israel-Evakuierungsflügen

Die ersten vom Auswärtigen Amt beauftragten Sonderflüge der Lufthansa zur Evakuierung deutscher Staatsbürger aus Israel sind gestartet.

Der erste Flug hob gegen Mittag in Tel Aviv nach Frankfurt ab. An Bord sollen sich 372 deutsche Staatsangehörige befinden, teilte das Ministerium mit. Es ist das erste von drei Flugzeugen, die am Donnerstag starten sollen.

Für die Sonderflüge will die Lufthansa zwei Großraumflugzeuge einsetzen. Am Donnerstag und Freitag sollen jeweils eine Boeing 747-400 (371 Plätze) von Frankfurt und ein Airbus A350 (293 Plätze) von München nach Tel Aviv starten. Dazu kommen pro Drehkreuz jeweils ein Airbus A321 mit jeweils 200 Sitzplätzen. Für beide Tage zusammen ergibt das eine Gesamtkapazität von 2128 Sitzplätzen.

Derweil wurde bekannt, dass auch Condor für Sonntag zwei Sonderflüge zur Evakuierung deutscher Staatsbürger aus Israel in Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt plant. Das teilte die Fluggesellschaft der Nachrichtenagentur Reuters mit.

Die beiden Airbus-Maschinen mit einer Gesamtkapazität von knapp 500 Passagieren sollen von der jordanischen Stadt Aqaba nahe der israelischen Grenze starten, sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft am Donnerstag.

Für die Teilnahme an den Sonderflügen wird nach einem sogenannten Landsleutebrief der deutschen Botschaft in Israel eine Gebühr in Höhe von 300 Euro pro Person fällig. Das Geld soll bei der Buchung über eine Hotline der Lufthansa im Auftrag des deutschen Außenministeriums eingezogen werden. Nach DPA-Informationen stellt die Lufthansa pro Person 550 Euro in Rechnung, 250 Euro übernimmt der Staat.

Probleme bei der Buchung

Bei der Buchung soll es Medienberichten zufolge Probleme gegeben haben. Mehrere deutsche Staatsangehörige hätten am Mittwoch berichtet, dass die von der Lufthansa eingerichtete Hotline trotz mehr als hundert Anrufen nicht zu erreichen sei, meldete die "Süddeutsche Zeitung". Auch gebe es keine Warteschleife, sondern nur ein Besetztzeichen.

Alle ausreisewilligen Deutschen werden das Land auf diese Weise ohnehin nicht verlassen können. Zusätzlich wurde für Donnerstagnachmittag daher eine Fähre nach Zypern organisiert. Nach Angaben der deutschen Botschaft in Israel konnten am Mittwoch bereits rund hundert Deutsche auf dem Landweg nach Jordanien ausreisen. Sie seien mit Bussen von Tel Aviv nach Amman gebracht worden.

Laut Auswärtigem Amt halten sich in Israel rund 100.000 deutsche Staatsbürger auf, die meisten von ihnen haben die doppelte Staatsbürgerschaft. Ein Sprecher des Außenministeriums sagte am Mittwoch, auf der Krisenliste der deutschen Botschaft in Israel hätten sich rund 5000 Menschen eingetragen. Er konnte aber nicht sagen, ob all diese Menschen ausreisen wollten.

Die Lufthansa hatte ihre regulären Israel-Flüge wegen der Situation in Nahost bis einschließlich Samstag eingestellt. Die Fluggesellschaft prüft nun, ob lagebedingt ab Sonntag wieder Linienflüge möglich sind.

Rückholflüge aus vielen Ländern

Unmittelbar nach dem Beginn des Hamas-Angriffes hatten die ersten Länder Rückholaktionen für gestrandete Staatsbürger gestartet.

So landeten bereits am Montag drei Militärflugzeuge mit aus Israel evakuierten polnischen Staatsbürgern in Warschau. Auch Tschechien und Litauen brachten Staatsangehörige außer Landes.

Mehrere andere EU-Länder organisierten wie Deutschland Sonderflüge und brachten bereits hunderte Menschen über Airline-Charterflüge in ihre Heimatländer zurück. Frankreich beispielsweise kündigte für Donnerstag den ersten Sonderflug an. Er soll am Abend aus Israel in Paris eintreffen. Weitere Flüge sind nach Angaben des Außenministeriums in Paris für Freitag und Samstag geplant.

Die österreichische Regierung evakuierte nach eigenen Angaben am Mittwochabend 98 Menschen aus Tel Aviv. An Bord eines Flugzeugs waren neben 83 Österreichern demnach Angehörige anderer Staaten, unter ihnen Deutsche.

Swiss führt am Freitag in Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bereits den vierten Sonderflug von Zürich nach Tel Aviv und zurück durch. Auch dieser Flug ist über eine spezielle Telefon-Hotline buchbar, deren Details das EDA den Schweizerinnen und Schweizern mit Wohnsitz oder Aufenthalt in Israel mitgeteilt hat.

Die Risiken der Israel-Evakuierungsflüge beschäftigen derweil die Versicherungen: Norwegian und KLM sagten bereits angekündigte Sonderflüge nach Israel mit Verweis auf die Sicherheitslage ab.