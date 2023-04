Condor und der Reiseanbieter Air Prishtina kündigen jetzt ihre Zusammenarbeit an. Das teilt der Ferienflieger mit. Condor fliegt künftig für das in der Schweiz ansässige Unternehmen Dreimal pro Woche ab Düsseldorf in die kosovarische Hauptstadt Pristina. Auch ab München steuert der Ferienflieger die Destination einmal pro Woche an.