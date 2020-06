Condor setzt nur noch auf Condor

Condor wird in diesem Sommer ausschließlich auf eigenes Fluggerät zurückgreifen und auf die Unterstützung von Partner-Airlinesverzichten. Das sagte die Fluggesellschaft auf airliners.de-Anfrage. Das Angebot sei deutlich geringer als im vergangenen Sommer, sodass Condor das Programm mit eigenen Flugzeugen fliegen könne, sagte eine Sprecherin.

Condor werde in diesem Sommer von den Flughäfen Frankfurt, Düsseldorf, Hannover, München, Hamburg, Berlin-Schönefeld, Stuttgart und Leipzig rund 29 Ziele anfliegen. Dabei will der Ferienflieger seine Kapazität jeweils zum Start der Sommerferien in den jeweiligen Bundesländern hochfahren. Die ersten Flüge starten damit ab Hamburg und Nordrhein-Westfalen. In beiden Bundesländern beginnen die Sommerferien am 25. Juni.

Das Flugprogramm soll so auf zunächst rund 40 Prozent des ursprünglich geplanten Verkehrs hochgefahren werden. Condor geht aber davon aus, bis Ende Oktober bis zu 60 Prozent der ursprünglich geplanten Kapazitäten anbieten zu können. Man strebe eine Auslastung der Maschinen von rund 80 Prozent an, hieß es Ende Mai.

Condor Flugdienst fliegt wieder selbst ab Leipzig, Düsseldorf, Stuttgart

Der Verzicht auf externe Partner und Töchter hat besonders Auswirkungen an den Flughäfen Leipzig/Halle, Düsseldorf, Stuttgart und Hannover. Hier setzte Condor im vergangenen Sommer auf externes Fluggerät.