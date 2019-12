Condor führt Business Class auf Kurz- und Mittelstreckenflügen ein

Condor wertet das Premiumprodukt auf kürzeren Flügen auf und nennt es ab kommenden Sommer "Business Class". Der Ferienflieger will den Kunden ein individuelleres Produkt durch mehr Auswahlmöglichkeiten bieten. Auch bei Economy Class-Tarifen kommt es daher zu Änderungen.

Die neue Condor Business Class auf Kurz- und Mittelstreckenflügen mit freiem Mittelplatz. © Condor

Condor benennt die bisher als Premium Class bezeichnete Top-Beförderungsklasse auf Kurz- und Mittelstreckenflügen in Business Class um. Damit vereinheitliche man die Produktbezeichnungen im eigenen Portofolio und ergänze das Angebot um ein "exklusive Produkterlebnis", teilte der Ferienflieger mit.

Dieses bietet auf den kürzeren Flügen in der Business Class Lounge-Zugang, einen freien Mittelsitz in den vorderen Reihen des Flugzeugs, kostenfreie Sitzplatzreservierungen, Sportgepäck, Getränke und Menüoptionen sowie 16 Kilo Hand- und 30 Kilo Aufgabegepäck. Hinzu kommen 750 Miles&More-Meilen.

Parallel zur Einführung der Business Class werden auch die Buchungsoptionen in der Economy Class erweitert. Neben den bereits bekannten Tarifen "Economy Classic" und "Economy Light" stehe künftig auch die neue Tarifoption "Economy Best“ zur Auswahl, so Condor. "Economy Best" biete unter anderem mehr Hand- und Aufgabegepäck sowie eine kostenfreie Sitzplatzreservierung. Auch ein kostenloses Sandwich mit Getränk, das Condor Priority Package und 250 Miles&More-Meilen seien im Tarif inbegriffen. Der neue Tarif ergänze die klassische Economy Class-Buchung und den "Economy Light"-Tarif, in dem Gäste günstig nur mit Handgepäck reisten. Zu allen Economy-Tarifen könne eine Flex-Option für flexibles Umbuchen hinzugebucht werden.

"Mit der Business Class und den Tarifoptionen in der Economy Class bieten wir für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel das richtige Produkt. Wir kommen dem Wunsch unserer Kunden nach mehr Individualität nach und bieten ihnen die Möglichkeit, sich auf ihrem Flug in den Urlaub oder wieder nach Hause ganz nach ihren persönlichen Bedürfnissen wohlzufühlen“, so Ralf Teckentrup, Geschäftsführer von Condor. "Condor steht seit 64 Jahren für Tradition und Qualität – durch unseren Service und unser Produkt werden wir diesem Qualitätsversprechen auch weiterhin gerecht.“

Auf Langstreckenflügen soll auch weiterhin die Auswahl aus den drei bekannten Beförderungsklassen Business Class, Premium Class und Economy Class (Light-Tarif buchbar) bleiben.

