Condor stationiert ein Flugzeug in Berlin

Condor fliegt ab sofort wieder ab der Bundeshauptstadt und hat dazu einen Airbus A320 in Berin Schönefeld stationiert. Am Mittwoch ging der Erstflug nach Gran Canaria. Im Sommer bietet Condor zwölf wöchentliche Abflüge an, weitere Ziele sind Fuerteventura, Teneriffa Kreta, Kos, Rhodos und Samos.