Condor fliegt wieder Berlin an

Zwei Jahre nachdem Condor die Hauptstadt aus wirtschaftlichen Gründen aus dem Flugplan gestrichen hat, kommt es im kommenden Sommer zur Rückkehr. Eine Maschine soll in Schönefeld stationiert werden - die Airline-Partner haben die Entscheidung erleichtert.

A320 von Condor. © AirTeamImages.com / Jan Severijns

Condor fliegt im kommenden Sommer wieder ab Berlin-Schönefeld. Auf dem Flugplan stehen klassische Ferienziele rund ums Mittelmeer. Der erste Flug soll am 25. Juni zum Start der Sommerferien in Berlin und in Brandenburg abheben, teilte das Unternehmen mit.

Jeweils zweimal pro Woche geht es aus dem Berliner Süden auf die kanarischen Inseln Gran Canaria, Fuerteventura und Teneriffa. In Griechenland soll Herklion zwei mal wöchentlich bedient werden, dazu Rhodos, Samos und Olbia auf Sardinien jeweils ein mal.

Für die sieben Ziele soll ein Airbus A320 in der Hauptstadt stationiert werden. Zusammen mit Leipzig/Halle, wo man den größten Passagieranteil unter allen Airlines verzeichne, fliege Condor dann von den zwei großen Flughäfen im Osten der Bundesrepublik, so das Unternehmen.

Eine wichtige Rolle bei der Berlin-Rückkehr spielten laut Condor-Chef Ralf Teckentrup die Reiseveranstalter. Deren Engagement hätte die wirtschaftliche Entscheidung Flugzeug-Stationierung erleichtert. Mit der Rückkehr nach Berlin, sei Condor wieder an allen großen Flughäfen vertreten.

Erinnerung an "Condor Berlin"

Die Rückkehr erfolgt zwei jahre nachdem die letzten Linienflüge in die Hauptstadt 2018 eingestellt wurden. Damals sagte ein Airline-Sprecher: "Die Verbindungen nach sind" seit geraumer Zeit wirtschaftlich nicht sinnvoll. Sie wurden einzig und allein durchgeführt, um die Flugzeuge in Berlin zu warten." Bis 2018 unterhielt die Airline mit der Condor Berlin GmbH einen Wartungsbetrieb in Schönefeld, in dem rund zwei Jahrzehnte sämtliche A320 der Flotte instand gesetzt wurden. Unter dem Namen "Condor Berlin" flogen zudem bis 2013 bis zu zwölf A320 ab Berlin

