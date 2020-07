Das wöchentliche airliners.de-Netzwerk- Briefing . Dieses Mal unter anderem mit der Rückkehr nach Berlin, zwei Langstrecken von Austrian ab Wien und zahlreichen wieder aufgenommenen Strecken von Corendon in Deutschland.

Streckenaufnahmen

Condor fliegt ab sofort wieder ab der Bundeshauptstadt und hat dazu einen Airbus A320 in Berlin-Schönefeld stationiert. Am Mittwoch ging der Erstflug nach Gran Canaria. Im Sommer bietet Condor zwölf wöchentliche Abflüge an, weitere Ziele sind Fuerteventura, Teneriffa Kreta, Kos, Rhodos und Samos.

Der Ferienflieger hat auch ab Düsseldorf, Hamburg und München erste Urlaubsflüge wieder aufgenommen. Laut Condor-Meldung standen Gran Canaria, Mallorca und Sardinien auf dem Flugplan. In den kommenden Tagen startet der Ferienflieger auch ab Hannover, Stuttgart, Leipzig und Berlin-Schönefeld.