Erste Condor-A330-Neo ist in Frankfurt

Condors erster Airbus A330 Neo ist in Frankfurt gelandet. Die Maschine ist der erste von insgesamt 18 neu bestellten Langstreckenjets. CEO-Teckentrup spricht von einem neuen Kapitel in der Condor-Historie.

Condor hat den ersten Airbus A330 Neo übernommen. Am späten Montagabend um 21:41 Uhr landete das Flugzeug an seinem neuen Heimatflughafen in Frankfurt.

"Der heutige Tag ist ein bedeutender für Condor und ihre Zukunft. Mit der Ankunft unserer ersten A330 Neo in Frankfurt beginnt für Condor eine neue Ära", wird Ralf Teckentrup, CEO Condor, in einer Pressemitteilung zitiert.

Die Maschine mit der Kennung D-ANRA ist das erste Langstreckenflugzeug, das im Rahmen der Flottenerneuerung für Condor fliegen wird. Der erste kommerzielle Flug soll nach Angaben der Airline noch in diesem Jahr stattfinden, voraussichtlich auf der Rotation von Frankfurt nach Mauritius. In den kommenden Wochen folgen dann weitere Ziele wie die Malediven oder Punta Cana.

Zwischenfall vor kurz der Auslieferung

Kurz vor der Übernahme war es in der vergangenen Woche zu einem Zwischenfall gekommen, der die Auslieferung in diesem Jahr hätte verzögern können. Die Maschine war bei einem Schleppvorgang auf dem Airbus-Werksgelände am Winglet beschädigt worden.

Eine Condor-Sprecherin teilte auf Anfrage mit, dass umfangreiche Messungen, Bewertungen und Tests seitens Airbus ergeben hätten, dass keine weiteren Schäden vorlägen. Das betroffene Winglet sei ausgetauscht worden.

Neue Langstreckenkabine im Condor A330 Neo Dreiklassenkonfiguration: 310 Sitzplätze: Economy Class (216), Premium Economy Class (64), Business Class (30)

Business Class: Großzügiger Sitz so flach wie ein Bett mit einer Liegefläche von 1,99 Metern

Inflight Entertainment mit Connectivity an Bord, USB-A / USB-C, sowie Steckdose an jedem Sitz.

Komplettaustausch der Langstreckenflotte in eineinhalb Jahren

Condor betrieb in der Vergangenheit eine Langstreckenflotte aus 15 Boeing 767. Nach der Übernahme durch den neuen Investor Attestor hatte Condor zunächst 16 Airbus A330-900 Neo zur Erneuerung der Langstreckenflotte bestellt, die jeweils mehr Sitzplatzkapazität bieten als die kleineren Boeings.

Später hatte der Ferienflieger dann zwei weitere Airbus A330 Neo geleast. Mit den zwei zusätzlichen Flugzeugen wächst die Langstreckenflotte dann auf insgesamt 18 Maschinen.

Der Auslieferungsplan sieht vor, dass der Ferienflieger ab sofort alle vier bis sechs Wochen eine A330 Neo in die Flotte integriert und dafür je eine Boeing 767 ausmustert. Der Prozess der Flottenerneuerung dauert also rund eineinhalb Jahre.