Kurzmeldung Computerpanne am Prager Flughafen sorgt für Verzögerungen

Wegen Computerproblemen ist es am Flughafen in Prag zu Verzögerungen gekommen. Ein System für die Flugsicherung sei vorübergehend ausgefallen, teilte der Betreiber mit. Nach etwa einer halben Stunde konnte der Flugbetrieb in eingeschränktem Umfang wieder aufgenommen werden.