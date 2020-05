Codeshare-Abkommen zwischen Qatar Airways und American Airlines gestartet

Das Codeshare-Abkommen zwischen Qatar Airways und American Airlines ist trotz Corona-Krise gestartet. In einer ersten Phase fliegt der Golf-Carrier zu zehn Zielen in den USA, wo Passagiere auf rund 1000 Inlandsflüge mit American Airlines umsteigen können, teilten beide Airlines mit. In einer zweiten Phase soll das Abkommen auf Flüge nach Mittel- und Südamerika ausgeweitet werden.