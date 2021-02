Der Weg zum Ein-Mann-Cockpit ist noch lang

Seit Jahren setzen sich die großen Hersteller von Verkehrsflugzeugen mit dem Bau von Ein-Mann-Cockpits auseinander. Auch der ein oder andere Airline-Manager würde sie nicht nur im Angesicht der Corona-Krise wohl lieber heute als morgen einführen. Doch die technischen und regulatorischen Herausforderungen sind immens.

Dass es bei der europäischen Luftfahrt-Aufsichtsbehörde Easa durchaus Offenheit für reduzierte Besatzungen in den Cockpits von Verkehrsflugzeugen gibt, machte jüngst deren Chef Patrick Ky bei einem Pressegespräch klar: "Wir glauben, dass man relativ zügig auf einen Ein-Mann-Betrieb für Flugphasen, in denen nicht notwendigerweise zwei Piloten gebraucht werden, umstellen könnte", sagte er bei einem Roundtable mit dem LPC-Mediennetzwerk Luft- und Raumfahrt. Man arbeite an einem entsprechenden Konzept.