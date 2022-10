Auf der "Light+Building" in Frankfurt am Main hat Clampco Sistemi das neue Hindernislicht HIOLA-M1_23SxT für Gebäude demonstriert. Das High Intensity Obstacle Light nach Icao-Vorgaben kann über vier Leuchtmittel tagsüber Licht mit bis zu 200.000 Candela abstrahlen. Laut Hersteller befindet sich das System bereits in Produktion und soll in Kürze ausgeliefert werden.