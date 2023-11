Chinesisches Gericht beginnt mit Anhörung der MH370-Angehörigen

Ein Gericht in Peking hat damit begonnen, die Angehörigen von Passagieren des Malaysia-Airlines-Fluges MH370 anzuhören. Mehr als 40 Angehörige fordern umgerechnet bis zu zehn Millionen Euro Entschädigung.

Ein Gericht in Peking hat am Montag mit der Anhörung chinesischer Angehöriger von Passagieren des Malaysia-Airlines-Fluges MH370 begonnen, der nach Angaben der Kläger vor fast zehn Jahren unter mysteriösen Umständen über dem Indischen Ozean verschwand.

An Bord des Fluges, der am 8. März 2014 auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking verschwand, befanden sich mehr als 150 chinesische Passagiere. Die malaysischen Ermittler schlossen nicht aus, dass das Flugzeug absichtlich vom Kurs abgekommen war, und Trümmerteile, die nachweislich oder vermutlich von dem Flugzeug stammten, wurden an der afrikanischen Küste und auf Inseln im Indischen Ozean angespült.

Angehörige der Passagiere forderten Schadenersatz unter anderem von Malaysia Airlines, Boeing, dem Triebwerkshersteller Rolls-Royce und dem Versicherungskonzern Allianz.

Zehn bis 80 Millionen Yuan Entschädigung gefordert

Das Gericht gab keine Einzelheiten zu dem Fall bekannt, aber staatliche Medien berichteten, dass mehr als 40 Angehörige jeweils zwischen zehn und 80 Millionen Yuan (rund 1,29 bis 10,29 Millionen Euro) Entschädigung fordern.

Malaysia Airlines, Rolls-Royce, Allianz und Boeing reagierten zunächst nicht auf Anfragen.

Jiang Hui, ein Sprecher der Hinterbliebenen, sagte, Malaysia Airlines habe ihnen keine andere Wahl gelassen, als vor Gericht zu gehen, um Antworten zu bekommen. Er hielt Plakate mit der Aufschrift "Wiederaufnahme der Suche" und "Einsetzung eines internationalen Untersuchungsteams" hoch. "Wir sind nicht länger verantwortlich", sagte Jiang, dessen Mutter an Bord war.

Vor der Anhörung war das Volksgericht im Pekinger Bezirk Chaoyang von einem großen Polizeiaufgebot umstellt, und Reporter konnten nicht mit den Familienangehörigen sprechen.

Angehörige fordern Wiederaufnahme der Suche

Einige der Angehörigen, die nach der Anhörung mit Reportern sprachen, sagten, sie wollten, dass die Suche wieder aufgenommen werde und dass Malaysia Airlines direkt mit ihnen kommuniziere und ihnen psychologische Hilfe anbiete. Viele sagten, diese Forderungen seien wichtiger als die finanzielle Entschädigung.

"Meine Mutter ist letztes Jahr gestorben, sie hat meinen Sohn großgezogen. Bis zuletzt habe ich ihr verheimlicht, was wirklich mit ihm passiert ist", sagte die 71-jährige Bao Lanfang aus Peking, die ihren Sohn und ihre Schwiegertochter an Bord verloren hat. Sie sagte, ihr Mann sei vor Kurzem gestorben, nachdem er wegen des Vorfalls an schweren Depressionen gelitten habe.

Im März drängte eine andere Gruppe von Angehörigen die malaysische Regierung, dem US-Unternehmen Ocean Infinity zu erlauben, eine neue Suche nach dem vermissten Flugzeug zu starten.