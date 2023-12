Chinesische Boeing 737 Max nehmen Flugbetrieb wieder auf

Chinesische Fluggesellschaften nehmen alle Boeing-737-Max-Flugzeuge wieder in den Flugbetrieb auf. Darüber hinaus öffnet sich damit wieder ein wichtiger Markt für den US-Flugzeugbauer, der hofft, einige weitere 737 Max nach China verkaufen zu können.

Boeing 737 Max 8 von Air China am Gate in Peking.

Alle Boeing-737-Max-Flugzeuge, die von chinesischen Fluggesellschaften betrieben werden, werden Ende 2023 wieder in Betrieb genommen, sagte der China-Chef des US-Flugzeugherstellers.

Das meistverkaufte Boeing-Modell war nach tödlichen Abstürzen in Indonesien und Äthiopien aus dem Verkehr gezogen worden. Nach Modifikationen an den Flugzeugen und Pilotenschulungen wurde die Max ab Ende 2020 weltweit wieder in Betrieb genommen.

"Alle 737 Max der chinesischen Zivilluftfahrt haben den Betrieb wieder aufgenommen", sagte Boeing-China-CEO Liu Qing in chinesischen sozialen Medien und fügte hinzu, dass es sich um fast 100 Flugzeuge handelt.

Liu sagte auch, dass Boeing in diesem Jahr neue Flugzeuge an chinesische Kunden ausgeliefert hat, ohne jedoch zu sagen, welche Modelle.

Eine Wiederaufnahme der Max-Lieferungen würde die Beziehungen zwischen Boeing und China neu gestalten und wäre ein finanzieller Segen, der es dem Unternehmen ermöglichen würde, Dutzende von Flugzeugen aus seinem Bestand zu verkaufen.

Vergangene Woche lieferte Boeing zum ersten Mal seit 2019 eine Boeing 787 direkt nach China aus – ein Schritt, der als möglicher Auftakt für das Ende von Pekings Lieferstopp für die 737 Max gesehen wurde.

Aufgrund der Handelsspannungen zwischen China und den USA hat Boeing seit 2017 praktisch keine neuen Aufträge mehr aus China erhalten.