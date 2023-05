Chinas große Airlines erholen sich

Die drei größten Fluggesellschaften Chinas verzeichneten im ersten Quartal geringere Verluste. Der inländische und internationale Reiseverkehr nahm wieder zu, nachdem das Land Ende letzten Jahres seine strengen Corona-Beschränkungen aufgehoben und seine Grenzen wieder geöffnet hatte.

Die in Shanghai ansässige China Eastern Airlines, Chinas umsatzstärkste Airline, verringerte ihren Verlust im ersten Quartal auf 3,8 Milliarden Yuan (rund 498 Millionen Euro) im Vergleich zu 9,3 Milliarden Yuan (rund 1,2 Milliarden Euro) im Vorjahresquartal.

China Southern Airlines, die im letzten Quartal 2022 einen Verlust von 15,1 Milliarden Yuan (rund 2,0 Milliarden Euro) verzeichnete, meldete nun einen Nettoverlust von 1,9 Milliarden Yuan (rund 250 Millionen Euro).

Air China konnte ihren Quartalsverlust von 10,5 Milliarden Yuan (rund 1,4 Milliarden Euro) auf 2,9 Milliarden Yuan (rund 380 Millionen Euro) reduzieren.

Das Reisevolumen steigt

Die drei großen Airlines haben ihr Flugangebot im März erheblich ausgeweitet, wobei die Zahl der von Air China angebotenen Inlands- und Auslandsflüge die von März 2019, also vor der Pandemie, übertraf. Obwohl sich der Inlandsreiseverkehr in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt erholt hat, liegen die internationalen Flüge laut Flight-Master-Daten nur bei einem Drittel des Niveaus vor der Pandemie, was eine breitere Erholung des Sektors verhindert.

Die Investmentbank CICC erklärte diesen Monat, sie erwarte, dass sich die Erholung des internationalen Luftverkehrs im zweiten Quartal beschleunigen werde. CICC fügte hinzu, das Tempo könne schneller sein als die Markterwartungen, und geht davon aus, dass die internationalen und regionalen Flüge – einschließlich der Strecken nach Macau und Hongkong – in der Sommersaison 60 Prozent des Niveaus von 2019 erreichen werden.