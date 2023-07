Chinas Airlines fliegen häufiger nach Spanien

Chinesische Fluggesellschaften haben die Zahl der wöchentlichen Flüge nach Spanien seit dem Ende der chinesischen Null-Covid-Politik im Dezember mehr als verfünffacht. Damit kommen die Airlines wieder näher an die Vorgaben im Verkehrsaufkommen heran, das vor der Corona-Pandemie zwischen beiden Ländern verabredet wurde.

"Es ist uns gelungen, 60 Prozent der Direktverbindungen (nach China) wiederherzustellen, die wir vor der Pandemie hatten, und wir hoffen, diese Zahl bis zum Jahresende zu erhöhen und die Lücke im nächsten Jahr zu schließen", sagte Miguel Sanz, Generaldirektor des spanischen Fremdenverkehrsamts "Turespaña", gegenüber Reuters.

Von drei auf 16 wöchentliche Flüge

Air China, China Eastern Airlines, Cathay Pacific und Hainan Airlines haben in den vergangenen vier Monaten insgesamt 16 wöchentliche Flüge von Peking, Shanghai, Hongkong und Chongqing nach Madrid und Barcelona aufgenommen, so Turespaña. Ende 2022 hatten chinesische Fluggesellschaften nur drei Flüge durchgeführt.

Shenzhen Airlines bereitet nun zudem die Aufnahme von drei Flügen nach Barcelona vor, und eine weitere Fluggesellschaft, deren Namen Sanz nicht nennen wollte, erwägt, eine chinesische Stadt mit Südspanien zu verbinden. Vor der Pandemie boten Fluggesellschaften, darunter auch europäische, in der Hochsaison 30 wöchentliche Flüge zwischen China und Spanien an. Im Jahr 2019 kamen 700.000 chinesische Besucher nach Spanien. Die Zahlen für dieses Jahr liegen noch nicht vor.

Alternativrouten für europäische Airlines zu teuer

Da die spanische IAG-Tochter Iberia wegen des Krieges in der Ukraine nicht durch den russischen Luftraum fliegen kann, hat sie ihre Verbindung nach Shanghai nicht wieder aufgenommen, Alternative Routen seien zu teuer, heißt es.

Turespaña hatte sich dafür eingesetzt, chinesische Fluggesellschaften wieder nach Spanien zu bringen, sobald Peking die strengen Reisebeschränkungen aufgehoben hatte. Sanz sagte, er sei der erste westliche Tourismusbeauftragte gewesen, der China Anfang des Jahres besucht habe, um bei Behörden, Reiseveranstaltern und Fluggesellschaften für diesen Plan zu werben.

Sanz, der auch Vorsitzender der European Travel Commission ist, wies darauf hin, dass es in China einen ähnlichen Nachholbedarf an Reisen gebe wie in Europa oder Amerika. Spanien sei dabei, seine konsularischen Dienste in China zu verstärken, um die Ausstellung von Visa zu beschleunigen.