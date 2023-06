China will unabhängiger von Airbus und Boeing werden

Der chinesische Flugzeugbauer Comac ist bisher stark auf westliche Technik angewiesen, will aber unabhängiger werden. Boeing zeigt sich gelassen. Doch westliche Zulieferer setzen in China auf weitere Kooperationen.

Um die Abhängigkeit von ausländischen Flugzeugherstellern zu verringern, setzt China auf den heimischen Flugzeughersteller Commercial Aircraft Corporation of China (Comac) aus Shanghai.

Im Rahmen der Regierungsstrategie "Made in China 2025" strebt China an, dass bis 2025 etwa zehn Prozent der Verkehrsflugzeuge im Land aus einheimischer Produktion stammen.

Comac hat im Dezember 2022 den Anfang gemacht, indem es sein Schmalrumpfflugzeug, die C919, an China Eastern Airlines geliefert hat. Der erste Flug mit der Flugnummer MU9191 fand Ende Mai statt und führte vom Shanghai Hongqiao International Airport zum Beijing Capital Airport.

Die C919 ist der erste chinesische Mittelstreckenjet und etwa so groß wie Boeings 737 Max oder wie der Airbus A320 Neo.

Die Nachfrage ist da

China Eastern hatte im März 2021 einen festen Vertrag über fünf C919 unterzeichnet und ist bisher der einzige Kunde der Fluggesellschaft. Es gibt jedoch auch zahlreiche Absichtserklärungen. Alle staatlich kontrollierten Airlines wurden verpflichtet, mindestens 20 Exemplare des Modells einzusetzen.

Dieser Schritt macht China weniger abhängig vom Import von Mittelstreckenflugzeugen. Allerdings gibt es hier noch ein Problem: Obwohl die C919 nun in China montiert wird, ist die Produktion stark auf westliche Technologie angewiesen, schreibt die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland für Außenwirtschaft und Standortmarketing GTAI.

Die Triebwerke und Avionik stammen beispielsweise von Unternehmen wie Liebherr, GE, Safran und Honeywell International. Doch auch hier steigt auch der chinesische Einfluss, da die Produktion teilweise in Joint Ventures mit chinesischen Partnern erfolgt. Beispielsweise ist Liebherr für die Entwicklung und Fertigung des Fahrwerks in Changsha und Honeywell Aerospace für das Fly-by-Wire-System in Xi'an zuständig.

Die Strategie ist nicht neu

Diese Strategie hat bisher dank massiver staatlicher Unterstützung großen Erfolg gezeigt. In ähnlicher Weise konnten chinesische Unternehmen bereits in den Bereichen Bahntechnik und Automobilindustrie zu weltweit führenden Marktteilnehmern und Innovatoren aufsteigen.

Derzeit wird Comac von Finanzanalysten aufgrund staatlicher Subventionen von mindestens 50 Milliarden US-Dollar für die Entwicklung der C919 noch nicht als ernsthafte Konkurrenz angesehen. Allerdings dürfte die Marktbedeutung des Unternehmens in Zukunft signifikant zunehmen.

Boeing zeigt sich gelassen

Boeing sieht den chinesischen Mittelstreckenjet C919 als "Ansporn". Der Comac-Jet zwinge die bisherigen Platzhirsche Airbus und Boeing, bei der Entwicklung weiter voranzuschreiten, sagte der Chef von Boeings Verkehrsflugzeugsparte, Stan Deal, vor Journalisten in Paris.

Es werde allerdings noch Jahrzehnte dauern, bis Comac ein ernsthafter Konkurrent sei. Boeing und Airbus arbeiten unterdessen an Konzepten für die nächste Generation von Flugzeugen, die deutlich weniger Treibstoff verbrauchen oder sogar klimaneutral fliegen können sollen.