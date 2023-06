China will Langstreckenflugzeug CR929 ohne Russland bauen

China will beim geplanten Großraumflugzeug CR929 nicht mehr mit Russland kooperieren. Stattdessen will Comac nun alleine weitermachen. Westliche Komponentenhersteller sollen dabei helfen, die neue Konkurrenz zu Airbus und Boeing in die Luft zu bringen.