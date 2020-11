China hält an Flugverbot für Boeing 737 Max fest

China hält trotz der Aufhebung in den USA am Flugverbot für die Boeing 737 Max fest. Es gebe "keinen Zeitplan" für eine Wiederaufnahme der Flüge, teilte die Aufsichtsbehörde CAAC am Freitag in Peking laut dem Fernsehsender CCTV mit.