China feiert den ersten C919-Passagierflug

China Eastern hat den ersten kommerziellen Einsatz mit einer Comac C919 absolviert. China will damit ausländischen Modellen wie der Boeing 737 Max und dem Airbus A320 Neo Konkurrenz machen. Entsprechend wurde gefeiert.

In China hat das erste einheimisch produzierte Passagierflugzeug seinen kommerziellen Erstflug absolviert. Die C919 des chinesischen Herstellers Comac flog am Sonntag von Shanghai nach Peking, wie der staatliche Fernsehsender CCTV berichtete.

Die Maschine der Fluggesellschaft China Eastern Airlines sei 40 Minuten vor der geplanten Ankunftszeit "problemlos" in der Hauptstadt gelandet.

In der C919 reisten 130 Passagiere. Sie wurden zur Feier des Ereignisses aufwändig bewirtet. Bilder in den Staatsmedien zeigten, wie Passagiere chinesische Flaggen schwenkten und patriotische Lieder sangen.

"In der Zukunft werden die meisten Passagiere die Möglichkeit haben, in großen, einheimisch hergestellten Flugzeugen zu reisen", meldete CCTV. Der Flug markiere den offiziellen Eintritt Chinas in den zivilen Luftfahrtmarkt.

China will mit der C919 ausländischen Modellen wie der Boeing 737 Max und dem Airbus A320 Neo Konkurrenz machen.

Viele der Bauteile der C919 – darunter die Triebwerke – kommen allerdings aus dem westlichen Ausland, darunter Triebwerke und Avionik von Firmen wie General Electric, Safran und Honeywell.

Die C919 hatte ihren Erstflug bereits 2017 nach jahrelangen Verzögerungen absolviert und seitdem zahlreiche weitere Testflüge absolviert.

Die staatlich geförderte China Eastern Airlines hatte im März 2021 fünf der Jets fest bestellt. Das erste Flugzeug wurde im Dezember ausgeliefert, die restlichen sollen noch in diesem Jahr folgen.

Fokus liegt komplett auf Inlandsmarkt

Insgesamt hat Comac bereits rund 1200 Aufträge von 32 Kunden für die C919 erhalten. Der Flugzeughersteller geht davon aus, dass die jährliche Produktion innerhalb von fünf Jahren 150 Jets erreichen wird, wie inländische Medien im Januar berichteten.

Li Hanming, ein unabhängiger Experte für die chinesische Luftfahrt, sagte, die meisten C919-Bestellungen seien Absichtserklärungen von inländischen Kunden. Zu den wenigen ausländischen Kunden gehört der Leasinggeber GE Capital. "Für die C919 ist der Inlandsmarkt groß genug", sagte Li.

Ein Einsatz im internationalen Markt sei fraglich, da das Flugzeug bislang weder in Europa noch in den USA von den Aufsichtsbehörden zugelassen wurde, sagte Greg Waldron, Asien-Chefredakteur der Branchenzeitschrift Flightglobal. "Solange dies nicht der Fall ist, bleiben die wichtigsten internationalen Märkte für die C919 verschlossen", sagte er.

Der Vorgänger der C919, der ARJ21, ist ein 90-sitziges Kurzstreckenflugzeug, das 2016 in den kommerziellen Betrieb ging und von großen chinesischen Fluggesellschaften sowie der indonesischen Trans Nusa geflogen wird. Der Einsatz des ARJ21 in Indonesien zeige, dass die internationale Zukunft der C919 hauptsächlich in Entwicklungsländern liege, sagte Waldron.

Comac entwickelt allerdings auch ein CR929-Großraumflugzeug in Zusammenarbeit mit Russland.