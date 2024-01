China erwartet Anstieg auf 6000 internationale Flüge pro Woche bis Jahresende

China, Peking: Reisende mit Gesichtsmasken warten in der internationalen Ankunftshalle des Beijing Capital International Airport auf ihr Gepäck.

Die chinesische Zivilluftfahrtbehörde (CAAC) erklärte, sie erwarte, dass die Zahl der internationalen Flüge von und nach China bis Ende des Jahres auf 6000 pro Woche ansteigen werde. Das entspräche etwa 80 Prozent des Niveaus vor der Corona-Pandemie.

Derzeit finden laut Erklärung der Behörde nach ihrer jährlichen Arbeitskonferenz 4600 Flüge statt. Anfang 2023 gab es weniger als 500 internationale Flüge pro Woche.

Die CAAC fügte hinzu, dass sie sich im kommenden Jahr weiterhin für eine "signifikante" Erhöhung der Direktflüge zwischen China und den USA einsetzen werde, die derzeit bei 63 liegen.

Der Aufschwung im internationalen Reiseverkehr von und nach China nach der Abschaffung der "Zero-Covid"-Politik ist aus Gründen wie dem Mangel an Flügen, hohen Ticketpreisen und bürokratischen Hürden bei der Visabeschaffung hinter dem Aufschwung im inländischen Reiseverkehr zurückgeblieben.

Die CAAC rechnet in diesem Jahr mit 690 Millionen Passagierreisen im In- und Ausland, elf Prozent mehr als im Vorjahr. Im Jahr 2023 waren es 620 Millionen Reisen, was einer Steigerung von 146,1 Prozent im Vergleich zu 2022 entspricht.