Kurzmeldung China Eastern nimmt Boeing 737-800 wieder in Betrieb

China Eastern Airlines hat ihre Flugzeuge vom Typ Boeing 737-800 wieder in Betrieb genommen. Nach einem Absturz Ende März waren die 223 Boeing-Flugzeuge der Fluggesellschaft für Sicherheitsüberprüfungen zunächst am Boden geblieben, schreibt "Reuters". Die Flugunfallermittlungen dauern derweil noch an.