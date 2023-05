China Eastern Airlines: C919 fliegt erstmals im Linienbetrieb

Der neue chinesische Schmalrumpfjet C919 geht in den Liniendienst, wie der Erstkunde China Eastern Airlines bekannt gibt. Das Flugzeug soll das Duopol aus Airbus und Boeing brechen.

China Eastern Airlines, Erstkundin für das neue chinesische Schmalrumpfflugzeug C919, will am Sonntag den ersten kommerziellen Flug mit dem Flugzeug durchführen, wie die Fluggesellschaft am Freitag mitteilte.

Der C919-Flug mit der Flugnummer MU9191 soll um 10:45 Uhr Pekinger Zeit (0:45 Uhr GMT) vom Shanghai Hongqiao International Airport abheben und um 13:10 Uhr auf dem Beijing Capital Airport landen.

Der kommerzielle Einsatz der C919 ist ein Meilenstein in der Hoffnung Chinas, das langjährige Duopol zwischen Airbus und Boeing in der weltweiten Luftfahrtindustrie aufzubrechen.

Obwohl die C919 in China montiert wird, basiert sie stark auf westlicher Technik. So sind Triebwerke und Avionik von Unternehmen wie GE, Safran und Honeywell International.

Die Entwicklung der C919 läuft bereits seit 2008. Der Erstflug und die Indienststellung mussten nach zahlreichen Verzögerungen mehrfach verschoben werden, wie diese Zeitachse der wichtigen C919-Meilensteine zeigt:

Plus-Inhalt Dieser Teil des Artikels ist ein Premium-Feature und daher nur für Leser mit "airliners+"-Zugang sichtbar. Jetzt informieren Sie haben schon einen airliners+ Zugang? Hier anmelden! Angebote für Unternehmen und Studierende.

Das nun nach 15 Jahren startklare Flugzeug verfügt bei China Eastern über 164 Sitze in einer Zweiklassenkabine aus Business- und Economy-Class.

Die von der Commercial Aviation Corporation of China (Comac) gebaute C919, die mit den Single-Aisle-Jet-Familien Airbus A320 Neo und Boeing 737 Max konkurrieren soll, hat bereits zahlreiche Flüge ohne Passagiere absolviert, nicht nur in der Flugtestphase beim Hersteller, sondern auch bei Erstkundin China Eastern.

Die in Shanghai beheimatete Fluggesellschaft erhielt ihre erste C919 mit der Kennung B-919A im Dezember und begann mit 100 Stunden Testflügen, um das Flugzeug für den Einsatz im Liniendienst zu testen.

China Eastern hatte erst im März 2021 einen festen Vertrag über fünf C919 unterzeichnet und ist bislang der einzige Airline-Kunde. Zudem gibt es zahlreiche Absichtserklärungen. Alle staatlich kontrollierten Airlines wurden dazu verpflichtet, jeweils mindestens 20 Stück des Modells einzusetzen.