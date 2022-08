Im Sommerchaos konzentriert sich Easyjet-CEO Johan Lundgren aktuell vor allem auf das Tagesgeschäft. Doch der Easyjet-Chef setzt sich auch für eine nachhaltige Zukunft ein. Warum SAF allein dabei nicht ausreicht, beschreibt er in einem Gastbeitrag auf airliners.de.

In der airliners.de-Serie "Chefsache" schreiben wichtige Persönlichkeiten aus der Luftfahrtbranche über aktuelle Managementthemen, die bewegen. Dieses Mal: Easyjet-CEO Johan Lundgren über die Bedeutung der Transformation der Luftfahrt zu mehr Nachhaltigkeit.

Was wir nicht aufschieben können

Wie Sie sich denken können, konzentrieren sich alle Vorstandsvorsitzenden von Fluggesellschaften, mich eingeschlossen, derzeit komplett auf das Tagesgeschäft, um unseren Kunden einen großartigen Service und attraktive Flüge bieten zu können. Das ist nur allzu verständlich angesichts der Herausforderungen, die die gesamte Branche bei der Rückkehr auf das Vor-Corona-Niveau in diesem Sommer erlebt.

Es mag daher durchaus überraschen, dass die langfristige Herausforderung der Nachhaltigkeit auch während der Pandemie und jetzt weiterhin einen Schwerpunkt meiner Arbeit darstellt. Das liegt daran, dass wir Fortschritte in diesem Bereich nicht aufschieben können, denn es ist für unseren Planeten entscheidend, dass die Luftfahrt ihre Netto-Null-Ziele erreicht.

Der Ansatz bei Easyjet zur Dekarbonisierung ist ein zweifacher: Wir arbeiten bereits heute unermüdlich daran, die CO2-Emissionen durch Flottenerneuerung und effizienten Betrieb zu minimieren - durch die schrittweise Reduzierung konnten wir unsere Emissionen pro Passagierkilometer seit 2000 bereits um ein Drittel senken. Und wir investieren in Zukunftstechnologien.

Über den Autor Johan Lundgren ist seit 2017 CEO bei Easyjet. Der Touristikmanager war zuvor Jahre lang in verschiedenen Führungspositionen bei der Tui Group tätig, zuletzt ab 2007 im Vorstand und ab Ende 2011 als stellvertretender Vorstandsvorsitzender des TUI Konzerns.

Sustainable Aviation Fuel wird dabei eine wichtige Rolle spielen. Bei Easyjet sind wir jedoch überzeugt, dass sich im Kurzstreckensektor letztlich echte emissionsfreie Technologien wie Wasserstoffmotoren durchsetzen werden.

Rund um diese neuen Technologien, die Fluggesellschaften wie Easyjet in die Lage versetzen werden, in Zukunft wirklich emissionsfrei zu fliegen, gibt es aktuell viele aufregende Entwicklungen. Die Anzahl der Unternehmen, die sich zum Ziel gesetzt haben, Fluggesellschaften die nächste Generation emissionsfreier Technologien zu liefern, steigt exponentiell an.

Wasserstoff als beste Lösung

Um dabei voranzugehen, müssen wir in die schnelle Entwicklung radikaler neuer Technologien investieren. Auf der Farnborough Air Show im Juli haben wir eine bahnbrechende neue Partnerschaft mit Rolls-Royce angekündigt, um die Entwicklung von Technologien für Wasserstoffverbrennungsmotoren voranzutreiben, diezukünftig auch Flugzeuge in der Größe von Easyjet-Maschinen antreiben können.

Rolls-Royce wird seine jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung von Triebwerken und Verbrennungssystemen einbringen, während Easyjet operatives Wissen und Erfahrungen beisteuern und direkt in das Testprogramm einbringen wird.

Wasserstoff ist das leichteste, einfachste und am häufigsten vorkommende Element im Universum und eine Energiequelle, die eine Schlüsselrolle bei der Umgestaltung unseres Energiebedarfs in der Zukunft spielen wird. Seine Einfachheit macht Wasserstoff als Brennstoff für eine Vielzahl von Zwecken äußerst attraktiv. Im Gegensatz zu Kerosin, das komplexe chemische Eigenschaften hat und speziell für die Luftfahrt hergestellt wird, hat Wasserstoff chemische Eigenschaften, die sich auch für zahlreiche andere Zwecke eignen.

Für eine Kurzstreckenfluggesellschaft wie Easyjet scheint Wasserstoff die beste Lösung zur Dekarbonisierung zu sein, da er eine wesentlich höhere Energiedichte als Batterien aufweist, keine CO2-Emissionen erzeugt und das Potenzial hat, die Nicht-CO2-Effekte der Luftfahrt erheblich zu verringern.

Die Einführung dieser Technologien wird nicht nur dazu beitragen, die Klimaauswirkungen unseres Betriebs zu verringern, sondern auch den immensen wirtschaftlichen und sozialen Nutzen der Luftfahrt für die Welt zu erhalten.

Dies wird die größte Veränderung in der Luftfahrt seit den Gebrüdern Wright sein; in den kommenden Jahren werden die emissionsfreien Technologien durch eine Vielzahl von batterieelektrischen Flugzeugen, Flugzeugen mit Wasserstoffbrennstoffzellen oder Flugzeugen mit Wasserstoffverbrennung auf den Markt kommen. Sie werden eine echte Alternative zu Flugzeugen mit Kerosin darstellen.

Während wir uns also tagtäglich aufs Neue darauf vorbereiten, die Menschen in diesem Sommer in den Urlaub zu fliegen, bereiten wir uns auch schon auf die Ferienflüge der Zukunft vor. Das könnte für die Branche dann einen echten Wandel bedeuten.