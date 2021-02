Neuer Chef von Lufthansa Aviation Training will externes Geschäft stärken

In unsicheren Zeiten für die Pilotenausbildung im Lufthansa-Konzern kommt es zum Wechsel an der Spitze der Ausbildungstochter Lufthansa Aviation Training. Ab sofort fungiert Matthias Spohr, der bisherige Flugbetriebsleiter und "Head of Flight Ops Standards and Engineering" bei Eurowings als Geschäftsführer.

Er folge auf Stephan Klar, der turnusgemäß die Rolle als Managing Director von Lufthansa Aviation Training zum 31. Dezember 2020 abgegeben und eine Anschlussposition im Konzern übernommen habe, teilte Lufthansa mit. Spohr, der ein Bruder von Lufthansa-Vorstandschef Carsten Spohr ist, begann seine fliegerische Karriere 1990 bei Lufthansa.

Die LAT Group, die 2017 aus dem Zusammenschluss Lufthansa Flight Training und Swiss AviationTraining hervorgegangen ist, bildet Piloten und Flugbegleiter für die konzerneigenen Airlines, aber auch extern aus. Noch 2018 haben 450 Flugschüler die zwei- bis vierjährige Pilotenausbildung aufgenommen, um dem "weltweit steigenden Bedarf an Flugschülern" gerecht zu werden.

Seitdem hat sich die Situation grundlegend verändert. Die 1956 gegründete Verkehrsfliegerschule in Bremen, an der seit 2011 auch die Piloten von Austrian Airlines ausgebildet werden, lässt ihren Betrieb aufgrund der Corona-Krise vorerst größtenteils ruhen, mitunter gar für immer. Zwar gibt es noch einen Ausbildungsvertrag mit der Bundeswehr für die Ausbildung von Transporter-Piloten, doch dessen Ausschreibungsverfahren für eine Verlängerung wurde aufgrund der unsicheren Situation vorerst abgebrochen, schreibt der "Weser-Kurier". Auch die japanische ANA lässt noch Piloten von Lufthansa in Bremen ausbilden.

Ausbildung könnte künftig in Rostock stattfinden

Lufthansa selbst hat die Ausbildung für fast alle Flugschüler im vergangenen Sommer abgebrochen. Die Airline sieht mittelfristig keinen Bedarf für neue Piloten. Die gesamte Ausbildungsstruktur soll auf den Prüfstand. Das schließe auch den Standort der Schweizer Pilotenausbildung in Zürich mit ein, heißt es aus dem Konzern. Lufthansa und Swiss widersetzten sich lange dem jahrzehntelangen Trend bei großen Airlines, ihre Pilotenausbildung auszulagern. Beide Pilotenschulen genießen weltweit viel Ansehen.

Schon befürchten Verdi und Politiker wie Klaus Ernst (Linke), dass die Bremer Flugschule mit ihren über einhundert Mitarbeitern auf der Strecke bleiben soll, um aus Tarifverträgen zu flüchten. Künftig solle die Ausbildung dann in Rostock-Laage wieder aufgenommen werden, so die Kritik.

Den Vorwurf formulieren auch über einhundert nun ehemalige Flugschüler, deren Ausbildung im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Krise abgebrochen worden war. Sie klagen nun auf Fortsetzung der Ausbildung. Ihnen entstünde bei der Auslagerung an externe Flugschulen der Nachteil, dass sie nicht länger die Kriterien für direkte Einstellbarkeit bei Lufthansa erfüllen würden und deshalb ein erneutes Auswahlverfahren mit hohen Durchfallquoten durchlaufen müssten.

Für den neuen Chef gibt es also einige Baustellen, er kündigte an, das externe Geschäft für Airline-Kunden verstärkt zu fördern. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe im Team von erfahrenen als auch jungen Kolleginnen und Kollegen an den LAT-Standorten. Lufthansa Aviation Training wird auch in dem bevorstehenden Restart der Airlines der Lufthansa Group eine bedeutende Rolle zukommen", so Spohr zum Start auf der neuen Position.