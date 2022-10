Ab Mitte Oktober ist Jörg Speri neuer CEO von "Lufthansa Technik Puerto Rico". Speri war bislang in verschiedenen Management-Positionen in der Lufthansa Gruppe tätig, hauptsächlich außerhalb Deutschlands. Vorgänger Pat Foley übernimmt die neu geschaffene Position des "Head of Business Development The Americas" der Aircraft Maintenance Services, wie Lufthansa Technik mitteilt.