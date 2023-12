Chef von AOG Technics bei Razzia in London verhaftet

Die britische Betrugsbekämpfungsbehörde (Serious Fraud Office, SFO) hat strafrechtliche Ermittlungen gegen den Flugzeugzulieferer AOG Technics eingeleitet und am Morgen des 6. Dezember eine Razzia in einer Londoner Wohnung durchgeführt, bei der eine Person verhaftet wurde.

In der von der SFO dazu veröffentlichten Erklärung wurde der Name der verhafteten Person nicht genannt. Verschiedene Medien berichten jedoch, dass es sich um den venezolanischen Staatsbürger Jose Alejandro Zamora Yrala, Direktor der AOG, handelt und dass die Adresse, an der der Durchsuchungsbefehl vollstreckt wurde, seine Wohnung war.

Bei der Durchsuchung, bei der "Material" beschlagnahmt wurde, waren auch Beamte der Nationalen Kriminalpolizei anwesend. Vor seinem Einstieg in den Handel mit Flugzeugteilen war Yrala als Techno-DJ und Musikproduzent auf europäischen Partys unterwegs.

AOG Technics soll mit gefälschten Papieren Teile verkauft haben, die später in einige CFM56-Triebwerke eingebaut wurden, die Flugzeuge der älteren Generation vom Typ Boeing 737 und Airbus A320 antreiben. Mehrere Fluggesellschaften weltweit haben mindestens 126 Flugzeuge aus dem Verkehr gezogen, um die betroffenen Triebwerke zu entfernen.

"Ernste Betrugsvorwürfe"

Safran und GE Aerospace, die Joint-Venture-Partner des Triebwerksherstellers CFM International, haben rechtliche Schritte gegen AOG Technics eingeleitet und bereits eine polizeiliche Untersuchung beantragt.

"Bei dieser Untersuchung geht es um sehr ernste Betrugsvorwürfe im Zusammenhang mit der Lieferung von Flugzeugteilen, die weitreichende Folgen haben könnten", sagte SFO-Direktor Nick Ephgrave.

Yralas Lebenslauf in der Luftfahrtbranche umfasst Stationen bei der Triebwerkswartungsfirma AJW und dem britischen Zweig von GA Telesis zu Beginn des letzten Jahrzehnts. Im Jahr 2015 gründete er AOG Technics mit einem Büro in London, aber Yrala arbeitete hauptsächlich von zu Hause aus und nutzte eine Softwareplattform, um Käufer und Verkäufer zusammenzubringen.

Medienrecherchen in diesem Jahr ergaben, dass gefälschte Online-Profile für fiktive Mitarbeiter von AOG Technics erstellt wurden. Nicht existierende Personen waren auch die Unterzeichner einiger Dokumente, die von AOG Technics gelieferte Teile begleiteten.

Hinweis: Dieser Artikel ist in ähnlicher Form zunächst bei unserem Partner CH-Aviation erschienen.