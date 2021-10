Am Flughafen Stuttgart ist bis in den kommenden Frühling kein Check-In im Terminal 3 möglich. Grund ist der Einbau einer neuen Röntgenkontrollgeräte für Reisegepäck, heißt es in einer Mitteilung. Die Arbeiten beginnen am kommenden Montag. Reisende können in Terminal 1, in Terminal 1/ West, in Terminal 2 und in Terminal 4 einchecken.