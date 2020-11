Check-In-Agenten, Fluggerätmechaniker und Ground-Handling-Mitarbeiter gesucht

Duty-Managerin am Flughafen (Symbolbild).

Corona-Job-Protokoll (9) Eines hat die Corona-Krise Lana sehr deutlich gelehrt: Sie liebt ihren Job am Flughafen und hofft inständig, dass ihr Arbeitgeber gestärkt aus der Krise hervorgeht. So wie sie selbst, denn eine Weiterbildung hätte auch was.