Kein Chaos – Deutsche Flughäfen bewältigen den Ferienansturm

Lange Wartezeiten – ja, Chaos – nein. Das ist die Bilanz nach dem Rekordferienwochenende. Der Flughafen Berlin meisterte erstmals Betrieb unter Vollast. In Leipzig und Dresden sieht man sich für den Ferienbeginn in Sachsen gut vorbereitet.

Erneut haben Passagiere an deutschen Flughäfen teils längere Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. Großes Chaos oder Frust blieben dennoch aus: In den meisten Fällen seien die Menschen verständnisvoll, geduldig und gut vorbereitet gewesen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Samstag.

Am Frankfurter Flughafen verzögerten sich die Abläufe erneut teils erheblich. Eine Sprecherin des Flughafenbetreibers Fraport bezeichnete die Situation am Sonntag als "angespannt". Es habe langen Wartezeiten gegeben. Von einem geregelten Betrieb könne am Sonntag nicht gesprochen werden, hieß es weiter.

Warteschlangen bildeten sich am in allen Teilen der Passagierabwicklung – bei Check-in, Sicherheitskontrolle, Abreise, Ankunft und Gepäckausgabe. Am Samstag war es vor allem bei der Gepäckausgabe zu Verzögerungen gekommen. Befürchtete chaotische Zustände habe es an diesem Wochenende indes nicht gegeben, sagte die Fraport-Sprecherin.

Drittes Ferienwochenende in NRW

Auch am dritten Ferienwochenende in Nordrhein-Westfalen müssen die Passagiere an den Flughäfen in Köln/Bonn und Düsseldorf längere Wartezeiten in Kauf nehmen.

Am Wochenende habe es bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen Köln/Bonn zeitweise eine Wartezeit von rund zweieinhalb Stunden gegeben, danach habe es sich wieder entspannt, teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit. Die geplagten Gäste blieben den Angaben des Flughafens zufolge jedoch geduldig, alles laufe ruhig und geordnet ab.

Ähnliches berichtete ein Sprecher aus Düsseldorf. Am Airport hätten sich am frühen Samstagmorgen längere Schlangen gebildet, die jedoch um 6:00 Uhr schon wieder aufgelöst gewesen seien. Alle Menschen seien ruhig geblieben – Chaos blieb am dritten Ferienwochenende in NRW demnach aus.

Am gesamten Wochenende werden am Flughafen Düsseldorf insgesamt etwa 179.000 Passagiere erwartet, in Köln/Bonn sollen knapp mehr als 100.000 Reisende abgefertigt werden. Den längeren Wartezeiten zum Trotz hätten alle Passagiere in Düsseldorf ihren Flieger noch rechtzeitig erreicht, sagte der Flughafensprecher.

BER schafft ersten Betrieb unter Volllast

Der erste Schwung Urlauber am Flughafen Berlin ist ebenfalls ohne größere Probleme in die Ferien gereist. In Berlin und Brandenburg hatten die Ferien am Donnerstag begonnen. Am Freitag war am BER der Tag mit den meisten Passagieren seit Eröffnung. Die Betreiber rechneten erstmals mit 80.000 Fluggästen an einem Tag. Für Samstag und Sonntag gehen die Verantwortlichen von insgesamt 130.000 Passagieren aus.

Der Betrieb unter Vollast verlief überwiegend ruhig und in geordneten Bahnen, wie eine Flughafensprecherin sagte. Beide Terminals seien zwar vor allem am Freitagmorgen voll gewesen, die Schlangen hätten sich aber schnell aufgelöst, hieß es. Rund 500 Starts und Landungen liefen am Hauptreisetag über den BER. Sechs Flüge waren demnach kurzfristig annulliert worden, darunter zwei in den Morgenstunden.

Es sei ein "normaler Ferientag", sagte die Sprecherin. "Unser BER-Team ist unterwegs und hilft und spricht die Leute an, etwa an den Selfservice-Automaten beim Einchecken und unterstützt sie dann."

Bis zum Ferienende am 21. August rechnen die Betreiber mit bis zu drei Millionen Menschen am Flughafen in Schönefeld. Während der letzten Vor-Corona-Sommerferien 2019 waren es an den damaligen Flughäfen Tegel und Schönefeld noch rund fünf Millionen Passagiere.

Morgendlicher Andrang in Hamburg

Am Hamburger Flughafen mussten Passagiere in der Spitze etwa 90 Minuten auf ihren Sicherheitscheck warten, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Die längsten Wartezeiten am Morgen gab es dabei den Angaben zufolge zwischen 4:00 und 5:00 Uhr.

Für Sonntag waren, genau wie zuvor am Samstag, 140 Starts und 140 Landungen am Hamburger Flughafen geplant. In Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sind bereits Sommerferien. Niedersachsen folgt am 14. Juli.

Ob es auch in den kommenden Wochen so ruhig bleibt, ist offen. An den meisten Standorten gibt es kaum Puffer beim Personal der Bodendienstleister. Spontane Krankmeldungen können schnell zu Verspätungen und Flugausfällen führen.

Seit Donnerstag können die Unternehmen auch ausländische Aushilfskräfte insbesondere aus der Türkei anwerben. Eine entsprechende Genehmigung, befristet für drei Monate, hatte die Bundesregierung am Donnerstag gegeben.

Flughäfen in Sachsen sehen sich gut vorbereitet

Knapp eine Woche vor dem Start der Sommerferien in Sachsen sehen sich auch die Flughäfen im Freistaat gut vorbereitet. Es bestünden keine Engpässe beim Abfertigungs- und Servicepersonal, teilte die Mitteldeutsche Flughafen AG auf Anfrage mit.

An den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden habe es keine Entlassungen beim Abfertigungs- und Servicepersonal während der Pandemie gegeben, sagte Sprecher, Arne Schwerin. "Deswegen werden derzeit keine zusätzlichen ausländischen Hilfskräfte benötigt."

Grund für die im Gegensatz zu anderen deutschen Flughäfen gute Lage war demnach, dass zum einen mit den Arbeitnehmern in der Pandemie eine Nullrunde vereinbart worden war. Zum anderen ist Leipzig/Halle als zweitgrößtes Frachtdrehkreuz Deutschlands ein wichtiger Umschlagplatz für medizinische Hilfsgüter wie Corona-Tests oder Schutzausrüstung. "Um die Hunderte zusätzlichen Flüge während der Pandemie abzufertigen, brauchten wir jede Hand", erklärte Schwerin.