Herausforderungen und Chancen rund um die "neue" Dornier 328

Knapp 20 Jahre nach dem Aus soll die Dornier 328 in überarbeiteter Version neu auferstehen. Luftfahrtexperte Michael Santo analysiert das Projekt hinsichtlich der technischen Neuerungen und der Absatzchancen. Entscheidend wird auch der Zeitplan des Investors "Deutsche Regional Aircraft". Dann kann die deutsche Zulieferindustrie profitieren.

Im Rahmen der "Nationalen Luftfahrtkonferenz" im August 2019 wurden am Flughafen Leipzig/Halle die Pläne zur Wiederaufnahme der Dornier 328 als "D 328 Eco" vorgestellt - nicht ohne gleich auch eine entsprechende Absichtserklärung mit der Politik zur Produktion wesentlicher Teile in Deutschland zu unterzeichnen. Luftfahrtanalyst Michael Santo analysiert das Projekt. Wie weit ist der US-Investor hinter der "Deutschen Regional Aircraft" knapp eineinhalb Jahre später?

Die "neue" Dornier 328 der Deutschen Regional Aircraft (DRA) ist seit langer Zeit das erste Flugzeugprojekt in Deutschland, das außerhalb des Airbus Konzerns in Angriff genommen wird. Es handelt sich zwar nicht um ein komplettes Neuprojekt, sondern "nur" um den Relaunch der Dornier 328, aber dies ist fast 20 Jahre nach dem Produktionsende in Oberpfaffenhofen eine nicht zu unterschätzende Herausforderung.

Zusätzlich gibt es aber auch viele kritische Beobachter, die dieses mit KFW-Geldern unterstützte Programm genau beobachten, denn die Historie der Maschine hat durch die damalige Insolvenz von Dornier doch zu erheblichen finanziellen Verlusten bei Lieferanten, Mitarbeitern und institutionellen Anteilseignern (unter anderem Allianz Capital Partner) geführt. Diese Analyse des Projektes zeigt einige große Herausforderungen, aber auch Chancen auf.

Hintergründe Die Dornier 328 ist ein für rund 30 Passagiere ausgelegter Hochdecker mit 2-1 Bestuhlung und wurde für Kurzstrecken entwickelt. Die Maschine flog 1991 zum ersten Mal und wurde im weiteren Entwicklungsverlauf sowohl mit Turboprop-Triebwerken als auch mit Jet-Motoren angeboten. Unter dem Namen Dornier Envoy 3 gibt es zudem eine recht erfolgreiche Geschäftsreiseflugzeugversion der Dornier 328-300. Die Dornier 328 war das letzte Flugzeugmuster, das noch von den ursprünglichen Dornier-Werken geplant und entworfen wurde. Gebaut und vertrieben wurde es dann durch die Dornier Luftfahrt GmbH als Tochterunternehmen der damaligen Daimler-Tochter Dasa. Nach der Übernahme durch Fairchild Dornier arbeitete man zudem an der Entwicklung einer 428Jet genannten 44-sitzigen Version. Daraus wurde aber nichts, ebensowenig wie aus der größeren Dornier 728. Vor rund fünf Jahren übernahm die amerikanische Sierra Nevada Corporation das MRO-Unternehmen "328 Support Services" übernommen. Die Firma hat ihren Sitz in Oberpfaffenhofen in der Nähe von München und besaß nach dem Dornier-Aus die Rechte an der Dornier 328. Als offizieller Lizenznehmer ist die Firma unter anderem für Trainings, Wartung und Zertifizierung der weltweit weiterhin vorhandenen Dornier-328-Flugzeugflotten zuständig. Bereits vor der Neuauflage gab es vielfach Spekulationen über einen möglichen Neustart des Programms.

Markt und Kunde

Zu Zeiten der größten Luftfahrtkrise der Nachkriegszeit ein neues Flugzeugprogramm zu starten, bedarf einer enormen Überzeugung, dass der Bedarf für ein solches Produkt unbedingt gegeben ist. Dornier kam in den 13 Jahren der Produktion (1992 bis 2005) lediglich auf circa 220 Einheiten (inklusive dreier Prototypen sowie der Prop- und Jet-Variante), dabei war die Kundenstruktur stark fragmentiert und es gab wenig finanzstarke große Betreiber.

Aber hier hat der heutige Eigner der DRA (die Sierra Nevada Corporation) mit seinem guten Netzwerk zum amerikanischen Militär eine gute Nische entdeckt. Die Dornier 328 fliegt inzwischen unten dem Namen "C-146A Wolfhound" für das Air Force Special Operations Command. Mit inzwischen 20 Maschinen dürfte es sich dabei um einen der größten Flottenbetreiber weltweit handeln.

Weiterhin wird mit der Neuauflage als "D 328 Eco" konsequent das Konzept der geplanten Dornier 428 umgesetzt, eine Verlängerung des Flugzeuges, um die Pax-Kapazität zu erhöhen. Auch findet eine Rückbesinnung auf das ursprüngliche und hocheffiziente Turboprop-Konzept statt, eine Strahltriebwerksvariante wird es nicht geben. All diese Elemente zeugen von einer deutlich breiteren Marktansprachemöglichkeit, als es Dornier und später Fairchild Dornier möglich war.

Um allerdings ein solches Flugzeug profitabel und dauerhaft am Markt zu halten, braucht es einen Absatzplan, der die dauerhafte Fertigung von 32 bis 40 Flugzeugen pro Jahr sicherstellt. Nur so lassen sich attraktive Preise mit Lieferanten verhandeln, Lieferketten seriennah aufrechterhalten und interne Lernkurveneffekte nutzen.

Technische Anpassungen

Die wesentliche technische Änderung der "D 328 Eco" zum ursprünglichen Dornier 328 Modell ist der gestreckte Rumpf durch ein verlängertes Rumpfsegment unterhalb der Tragefläche. Hierzu bedarf es eines Re-Designs dieses Segments, einer Neubewertung der Kräfte sowie die Umsetzung in Mock Ups (für Kunden und Messen) sowie realer Prototypen.

Aber neben dieser offensichtlichen Änderung gilt es weitere technischen Herausforderungen zu meistern: Anpassung der Flugsteuerung und Regelung an heutige Standards. So wurde die Dornier 328 noch im alten Stil mittels Ruderquadranten und Seilzüge gesteuert. Dies ist den Kunden eines neuen Flugzeuges heute kaum noch als Stand der Technik zu vermitteln. Um hier zügig und schnell einen guten Stand zu erreichen, benötigt DRA einen sehr guten Partner, der sich dieser Herausforderung stellt und dabei einen Weg findet, diese neue Art der Steuerung als eine Option/Upgrade zu designen, ohne die Gesamtzulassung des Flugzeuges neu zu betreiben.

Auch sind viele Komponenten (zum Beispiel Tragfläche, Rumpf, Rumpfheckteil) auf die Fertigungsverfahren und -technologien des heute machbaren zu heben. Das Ende der 1980er Jahre aus Kohlefaser entwickelte Rumpfheckteil war zu dieser Zeit ein absolutes Novum im Zivilflugzeugbau. Heute werden diese Fertigungsprozesse ungleich professioneller und sicherer betrieben, dadurch sind erhebliche Einsparungen und reduzierte Nacharbeiten (im Vergleich zu Zeiten der Produktion bei Fairchild Dornier) möglich.

Ähnlich gilt dies für die Herstellung der Tragfläche, deren Qualität zu Zeiten der ursprünglichen Produktion teils stark personen- und erfahrungsabhängig war (insbesondere der Biegeprozess der Tragflächen-Panele). Dies sollte mit heutiger CNC-Technik und Digitalisierungslösungen deutlich besser und reproduzierbarer darzustellen sein.

Lieferanten und Supply Chain Management

Die Neuauflage "D 328 Eco" erinnert stark an die Dornier 328. © Deutsche Regional Aircraft

Das neue 328 Programm startet für fast allen Lieferanten neu. Lieferanten aus dem Ursprungsprogramm sind teils nicht mehr existent, haben inzwischen einen anderen Fokus oder sind in die europäischen Airbus-Supply-Chains tief verankert und eingebunden.

Für diese Unternehmen ist die Teilnahme an einem Regionalflugzeugprogramm mit kleinen Stückzahlen nicht attraktiv. Und auch wenn die aktuelle Lage bei Airbus derzeit Überkapazitäten erzeugt, sind diese Lieferanten selten in der Lage. bei einem möglichen Hochlauf der Airbus-Produktion in zwei bis drei Jahren gleichzeitig ein Neuprogramm mit dem nötigen Fokus zu bedienen.

Hier liegt aber auch eine erhebliche Chance für den Aufbau einer mittelstandsorientierten und hochmotivierten Supply-Chain. Unternehmen, die heute durch das Airbus Serienraster fallen, verfügen zum großen Teil über die technologischen und prozessualen Fähigkeiten, ein solches Programm zu bedienen und dies gegebenenfalls als Hebel für das Erreichen einer anderen Wahrnehmung (zum Beispiel Entwicklung von "Tier 2" zu "Tier 1") zu nutzen. Hierdurch entsteht ein hohes Kommittent zum Programm und auch die Bereitschaft, die "Extra-Meile zu gehen", wenn es mal eng wird. Und dies wird mit Sicherheit in der Prototypenphase und dem Produktionsanlauf der Fall sein.

DRA hat also die einzigartige Möglichkeit, Zulieferbetrieben eine Wachstumsplattform zu bieten und gleichzeitig davon zu profitieren, ein Geschäftsfeld jenseits der Airbus-Strukturen zu eröffnen. Und da so gut wie kaum ein Luftfahrtzulieferer in Europa nicht die strategische Vision hat, die Abhängigkeit von Airbus zu reduzieren, bietet dieses Programm genau den strategischen Hebel und wird durch die Geschäftsleitungen und Inhaber mit hoher Priorität betrieben.

Zeitplan, Ramp-up und Ressourcen

Bereits 2023/24 soll(t)en die ersten Flugzeuge an Kunden übergeben werden. Vor dem Hintergrund, dass bis heute noch kein Prototyp (mit neuem längeren Rumpfmittelteil) existiert und dies realistisch nicht vor Mitte/Ende 2022 der Fall sein kann, ist die kommunizierte Zeitplanung als überaus anspruchsvoll zu bewerten.

Auch die technischen Anpassungen, der Aufbau und Qualifizierung der Supply Chain sowie ein geregelter Produktions-Ramp-ups (jenseits von Firefighting und Hauruck-Aktionen) zeigen, dass dieser Zeitplan zumindest einem kritischen und ehrlichen Review unterzogen werden sollte.

Selbst wenn das Flugzeug und die grundsätzlichen Fertigungs- und Produktionspläne existieren, so ist es doch als nahezu komplett neues Produkt zu bewerten, da doch der Großteil möglicher erfahrener ehemaliger Dornier-Ressourcen inzwischen im Ruhestand oder ihre Arbeitsheimat bei Airbus oder in anderen Industrien gefunden haben.

328 Eco als Entwicklungsplattform für klimaneutraleres Fliegen

Die spätere Nutzung eines der Prototypen als Technologie- und Erprobungsträger für Konzepte des klimaneutraleren Fliegens bietet für die deutsche Luftfahrt- und Zulieferindustrie eine enorme Chance, auch außerhalb der Airbus-Konzernstrukturen an diesem spannenden Technologiefeld zu forschen, zu entwickeln und zu erproben.

Hier können neben alternativen Antriebskonzepten (Wasserstoff, Elektrik, Hybrid), aerodynamische Konzepte sowie modernste Flugsteuer- und Regelanlagen erprobt werden. Und die Nähe der DRA zum DLR in Oberpfaffenhofen sowie den Forschungseinrichtungen wie Bauhaus Luftfahrt und ähnlichen sind da mit Sicherheit äußerst hilfreich, auch wenn hier ebenfalls schon Projekte zu Zukunftstechnologien laufen.

Kenner und Experten im Markt beobachten den Weg zum Produktions-Ramp-up kritisch, zum einen vor dem Hintergrund der Historie des Flugzeuges (und des Vorgängerunternehmens), den jetzt in Aussicht gestellten Förderungen, zum anderen aber auch, ob die Markteinschätzung realistisch und nicht branchenüblich komplett überzogen ist. Dies kann aber durch Einhaltung realistischer Pläne und dann anstehenden ersten Auslieferungen an Kunden widerlegt werden.

Diese Herausforderung und Chancen sind von einem professionellen Management-Team und einer guten Lieferantenbasis in den Griff zu bekommen. Doch hat das Team der DRA und auch das des Eigners Sierra Nevada Corporation auf dem Weg zum Erstflug und den ersten Auslieferungen noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten - und das Vertrauen in dieses neue Programm zu rechtfertigen.