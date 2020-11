Centogene eröffnet Walk-In-Covid-19-Testzentrum am BER

Centogene hat am neuen Hauptstadtflughafen BER ein Covid-19-Testzentrum eröffnet, teilte das Unternehmen mit. Die PCR-Tests stehen nun sowohl Passagieren, die am BER abfliegen oder dort ankommen, als auch allen Bürgern gegen Bezahlung zur Verfügung. Centogene betreibt bereits an drei weiteren deutschen Flughäfen Teststationen.