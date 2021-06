Centogene hat am Flughafen München ein Covid-19-Testzentrum eröffnet, teilte das Unternehmen mit. Unter anderem bietet das Pharmaunternehmen einen 1-Stunden-PCR-Test für Geschäftsreisende und Kurzentschlossene an. Centogene betreibt an sechs Flughäfen in Deutschland Testzentren.