Cathay Pacific stellt neue Premium-Lifestyle-Marke vor

Cathay Pacific implementiert ihre Lifestyle-Marke "Cathay". Während Cathay Pacific weiterhin als Marke für die Fluggesellschaft bestehen bleibt, fungiert Cathay ab sofort weltweit als Dachmarke.

Bereits in der Vergangenheit teilte die Fluggesellschaft aus Hongkong mit, dass die beiden bisherigen Loyalitätsprogramme "Asia Miles" für das Sammeln von Prämienmeilen sowie "Marco Polo Club" für das Sammeln von Statusmeilen in die neue Marke übergehen werden. Von Flügen über Urlaub und Einkaufen bis hin zu Speisen und Wellness sollen Mitglieder in verschiedenen Kategorien Asia Miles sammeln können, welche als Währung für Prämienmeilen bestehen bleibt.

Anlässlich des weltweiten Roll-Outs der neuen Marke "Cathay", startet die Airline mit "Feels Good To Move" eine neue internationale Markenkampagne. Im Fokus dieser Kampagne stehe der natürliche Bewegungsdrang des Menschen, der durch das Reisen und die vielfältigen Möglichkeiten von Cathay angeregt werden soll, so das Unternehmen.