Cathay Pacific sieht "helles Licht am Ende des Tunnels"

Cathay Pacific blickt trotz einem verlustreichen Jahr 2022 wieder positiv in die Zukunft. Die Fluggesellschaft aus Hongkong meldete einen Jahresverlust von 6,55 Milliarden Hongkong-Dollar (rund 792 Millionen Euro)

Nachdem die Grenzbeschränkungen zwischen Hongkong und Festlandchina aufgehoben wurden sehen die Prognosen für dieses Jahr einen Gewinn von 3,9 Milliarden Hongkong-Dollar (umgerechnet 457 Millionen Euro) vor.

Cathay teilte mit, dass sie im Dezember etwa ein Drittel der Passagierflugkapazität von vor der Pandemie erreicht hatte und zum Jahresende 58 Ziele anflog, doppelt so viele wie im Januar 2022. Die Frachtflugkapazität lag Ende 2022 bei etwa zwei Dritteln des Niveaus vor der Pandemie.

Cathay strebt nun an, dass die Passagier- und Frachtzahlen bis Ende 2024 wieder die Werte von vor der Pandemie erreichen.

Vergleichsweise hart getroffen

Cathay hatte einen Großteil ihrer Flotte während der Pandemie aufgrund mangelnder Nachfrage in der Wüste geparkt. Die Fluggesellschaft wurde durch Covid-bedingte Flugstreichungen, Grenzschließungen und strenge Quarantänemaßnahmen für die Besatzung schwerer getroffen, als Konkurrenten in der Region.

"Wir waren sehr ermutigt, in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 ein helles Licht am Ende des Tunnels zu sehen", sagte Chief Executive Officer Ronald Lam in einer Erklärung. Die positive Dynamik habe sich bis ins Jahr 2023 fortgesetzt. "Nach drei brutalen Jahren der Corona-Pandemie sind wir endlich in eine neue aufregende Phase eingetreten, in der wir Cathay Pacific für Hongkong wieder aufbauen werden."