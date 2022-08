Cargologic Germany stellt Betrieb ein

Cargologic Germany stellt endgültig den Betrieb ein. Es soll zwar Interessenten für eine Übernahme gegeben haben - diese seien aber durch die unklare Sanktionslage rund um den russischen Eigentümer Isaikin abgeschreckt worden. Die Leipziger Frachtairline war im Zuge des Ukraine-Kriegs in die Insolvenz gerutscht.

Die vierte Maschine von Cargologic Germany am Flughafen Leipzig/Halle.

Die Leipziger Frachtairline Cargologic Germany stellt wegen der Sanktionen gegen Russland ihren Betrieb ein. Nach Angaben des Insolvenzverwalters Lucas Flöther aus Halle ist es bisher nicht gelungen, einen Investor zu finden, wie ein Sprecher des Insolvenzverwalters am Dienstag mitteilte. Allen Mitarbeitern werde voraussichtlich in dieser Woche gekündigt. Zuvor hatte die Mitteldeutsche Zeitung berichtet.

Das Luftfahrt-Bundesamt hatte Anfang März entschieden, dass die vier Maschinen der Gesellschaft nicht mehr abheben dürfen. Sie waren seitdem an den Flughäfen Helsinki, Kattowitz, Budapest und Ostrava geparkt.

Der Grund für die Stilllegung hängt mit der Eigentümerstruktur der Airline zusammen. Cargologic Germany ist eine hundertprozentige Tochter der britischen Cargo-Logic Holding. Deren Eigentümer ist der Russe Alexej Isaikin, der auf der Sanktionsliste der Europäischen Union steht. Im Mai hatte der deutsche Ableger Insolvenz angemeldet.

Interessenten abgeschreckt durch Sanktionen

"Es gab auch eine Reihe von Interessenten, die sich vielfach aufgrund der unklaren Sanktionslage zurückgezogen haben", sagte Insolvenzverwalter Flöther der Mitteldeutschen Zeitung.

In einem aktuellen Interview mit dem Branchenportal Cargoforwarder erläuterte CEO Dierk Näther einige Details zu den vergangenen Monaten: So hätte es bis vor einige Wochen noch zahlreiche Interessenten gegeben, am 28. Juli habe jedoch auch der letzte potenzielle Käufer verkündet, von einer Übernahme abzusehen.

Auch würden zum August 2022 alle staatlich garantierten Lohnfortzahlungen im Insolvenzprozess eingestellt werden. Deswegen wird erwartet, dass das LBA im Laufe der kommenden Tage die Betriebsgenehmigung, auch genannt AOC, entziehen wird.

Desweiteren erklärte Näther, dass die Airline bis zur Flugeinstellung nie profitabel geworden ist. Allerdings war für das Jahr 2022 ein Flottenzuwachs von drei weiteren Boeing-737-400-Frachtern vorgesehen, die laut dem CEO die Airline möglicherweise in die Gewinnzone gebracht hätten.

Die Rolle von Alexej Isaikin

Isaikin ist in der Luftfahrtbranche kein Unbekannter. Er ist auch Gründer und Miteigentümer des russischen Frachtriesen Volga-Dnepr Group. Zu dieser gehören unter anderem die Langstrecken-Frachtfluggesellschaft Air Bridge Cargo, die Mittelstrecken-Frachtairline Atran und die Sonderfracht-Spezialistin Volga-Dnepr Airlines mit ihren Antonow 124. So befindet sich am Flughafen Leipzig/Halle zum Beispiel nicht nur die Basis von Cargologic Germany, sondern auch ein großer Hangar der zur Volga-Dnepr Group gehörenden Wartungsfirma Amtes.

Die drei offiziellen Fluggesellschaften der Volga-Dnepr-Group: Die russischen Volga-Dnepr Airlines, Air Bridge Cargo, Atran. © Volga-Dnepr

Doch wie konnte Cargologic Germany überhaupt in solche Eigentumsstrukturen geraten, wenn europäische Richtlinien zum "Ownership&Control" auch schon lange vor den Sanktionen verlangten, dass mindestens 50 Prozent der Anteile sowie die tatsächliche Kontrolle über die Entscheidungen einer Airline in europäischer Hand sind?

Der Trick lag in einem sogenannten "Goldenen Pass". Isaikin hat sich schlicht über Umwege selbst eine europäische Staatsbürgerschaft organisiert. Zypern hatte vor einiger Zeit - wie auch einige andere EU-Staaten - ein Investitionsprogramm auferlegt, in dem rund 4000 Investoren eine Staatsbürgerschaft im Gegenzug für Investitionen erkaufen konnten - sogenannte "Goldene Pässe". Dieses Angebot hat auch Isaikin wahrgenommen. Kolportiert wurde damals eine Summe von rund zwei Millionen Euro pro Person.

Mit diesem Pass konnte der Oligarch dann (vor dem Brexit) die britische Cargo Logic Holding Ltd. gründen, die Eigentümerin der britischen Cargologic Air und der deutschen Cargologic Germany. Pro forma erfüllten die Fluggesellschaften somit die EU-Regularien.

Finde den Unterschied: Flugzeuge der russischen Air Bridge Cargo (hinten) und der britischen Cargologic Air stehen in Moskau. © AirTeamImages.com / Alpha Romeo

Russische Verstrickungen länger bekannt

Die russischen Verstrickungen der Airline waren der deutschen Luftfahrtbranche schon lange vor Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ein Dorn im Auge. Bei der Gründung warnte Michael Engel, Geschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Fluggesellschaften (BDF), im Handelsblatt: "Die deutsche Regierung würde zum Steigbügelhalter russischer Expansionspläne im europäischen Luftverkehr, wenn sie Cargologic ein deutsches AOC erteilen würde".

Cargologic Germany selbst wurde nicht müde, bei Fragen zu den russischen Verstrickungen die Eigenständigkeit des deutschen Betriebs zu betonen. Auf eine airliners.de-Anfrage Anfang März antwortete ein Sprecher damals: "Cargologic Germany war, Cargologic Germany ist und Cargologic Germany bleibt ein eigenständiges deutsches Unternehmen. Wir tragen unsere Herkunft, unsere Werte und unsere Verpflichtung als Cargologic Germany sogar im Namen."

Letztendlich entschieden die Behörden aber zunächst anders. In Gesprächen mit dem Bundesverkehrsministerium sei zwar erreicht worden, dass die insolvente Airline von der Sanktionsliste gestrichen wurde. Doch es fehle nun an Geld und Investoren für die Fortführung. Die Airline hat rund 100 Mitarbeiter und flog vor allem für den Logistiker DHL, der am Flughafen Leipzig/Halle sein europäisches Logistikkreuz betreibt.