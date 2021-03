Canarian Airways will nach Berlin

Canarian Airways ist eine neue Fluggesellschaft der Kanarischen Inseln. Gegründet von lokalen Hoteliers zusammen mit One Airways will die Airline auf das spanische Festland und zu ausgewählten europäischen Destinationen fliegen. Unter anderem steht auch Berlin auf der Wunschliste, berichtet "aviation24.be". Die Airline will im Sommer mit einem Airbus A319 starten.