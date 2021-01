Flugzeuge der Lufthansa stehen während der Corona-Krise am Boden.

Fachleute aus Wirtschaft und Wissenschaft teilen auf airliners.de ihr Wissen mit der deutschsprachigen Luftverkehrs-Community. In Zusammenarbeit mit der German Aviation Research Society starten wir nun einen ersten "Call for Papers" und laden Sie ein, Beiträge einzureichen.

Wir verstehen airliners.de als Wissensplattform für die Luftverkehrsbranche. Regelmäßig veröffentlichen wir daher Artikelserien zu Schwerpunktthemen (aktuelle Beispiele: "Corona und Pricing", "CO 2 -Offsetting"). Unser Ziel ist, einen aktiven Beitrag zum Neustart unserer Branche nach Corona zu leisten und bei der Transformation des Luftverkehrs hin zu einem nachhaltigeren Verkehrsmittel zu helfen.

Bei der Umsetzung der Schwerpunktthemen setzen wir unter anderem auf die Expertise von Gastautoren, die ihre praktischen Erfahrungen oder ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse zu einem Thema auf airliners.de veröffentlichen. So bieten wir denjenigen in der Luftverkehrsbranche eine breite Plattform, die bereit sind, ihr Wissen zu teilen und fachlich wirklich etwas zu sagen haben.

Im Zuge der neuen Zusammenarbeit mit unserem "Wissenschaftlichen Partner", der German Aviation Research Society e.V. (G.A.R.S.) veröffentlichen wir ab sofort "Call for Papers". So wissen Sie, welche Themen wir planen und können Beitragsideen und fertige Arbeiten einreichen. Melden Sie sich auch, wenn Sie zu Ihrem Fachgebiet als Gesprächs- beziehungsweise Interviewpartner zur Verfügung stehen können. Themen und Termine finden Sie immer aktuell unter diesem Link.

Teilen auch Sie Ihre Erfahrungen und melden Sie sich jetzt für Ihren Beitrag:

Call for Papers: "Flugzeugfinanzierung im Wandel"

Abstracts bis 31. Januar 2021

Veröffentlichung ab 19. April 2021

Für diese Artikelserie können jetzt Beiträge eingereicht werden. Zudem freuen wir uns auf Angebote zu Interview-Partnern und Gesprächsopportunitäten mit Experten zu folgenden Themen:

Flugzeugleasing und Corona

Entscheidung der Fluggesellschaften: Flugzeugleasing oder Kauf

Sekundärmarkt: Marktwert von gebrauchten Flugzeugen

Angebotsüberschuss von Flugzeugen

Marktentwicklung für neue Flugzeuge

u.ä. zum Thema

Abstract einreichen





Passt Ihr Vorschlag, legen wir es zunächst dem airliners.de-Fachbeirat vor. Der airliners.de-Fachbeirat ist ein Expertengremium, das die airliners.de-Redaktion bei der Begutachtung von Gastbeiträgen unterstützt. Wir melden uns dann spätestens zwei Wochen nach dem Ende des Einreichungstermins, um alle Details abzusprechen. Den fertigen Artikel benötigen wir danach bis spätestens vier Wochen vor dem Veröffentlichungsdatum. Fragen beantworten wir gerne persönlich: 030/657 998-41, gastbeitrag@airliners.de

Auch wenn "Call for Papers" neu sind - Fachbeiträge und Interviews zu allen Facetten des Luftverkehrs sind schon lange ein wesentlicher Bestandteil unseres Angebots. Ausgewiesene Fachleute aus Wirtschaft und Wissenschaft teilen auf airliners.de bereits seit Jahren ihre Erfahrungen und Forschungen mit der deutschsprachigen Luftverkehrs-Community. Hier finden Sie eine Auswahl an Referenz-Autoren. Grundsätzliches zu Gastbeiträgen auf airliners.de ist an dieser Stelle nachzulesen.