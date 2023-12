Fachleute aus Wirtschaft und Wissenschaft teilen auf airliners.de ihr Wissen mit der deutschsprachigen Luftverkehrs-Community. In Zusammenarbeit mit der German Aviation Research Society starten wir einen neuen "Call for Papers" und laden Sie ein, Beiträge einzureichen.

Call for Papers

Kontrollzentrum am Flugplatz Dübendorf, Schweizer Flugsicherung, Skyguide

Wir verstehen airliners.de als Wissensplattform für die Luftverkehrsbranche. Fachbeiträge zu allen Facetten des Luftverkehrs sind daher ein wesentlicher Bestandteil unseres redaktionellen Angebots. Ausgewiesene Fachleute aus Wirtschaft und Wissenschaft teilen dabei über airliners.de ihre Erfahrungen und Forschungen mit der deutschsprachigen Luftverkehrs-Community.

Neben Einzelveröffentlichungen bereiten wir regelmäßig Artikelserien zu besonderen Schwerpunktthemen auf, wobei wir die Branchenexperten unter unseren Lesern im Vorfeld zum Einreichen von Fachbeiträgen aufrufen. So bieten wir denjenigen in der Luftverkehrsbranche eine breite Plattform, die bereit sind, ihr Wissen zu teilen.

Zusammen mit unserem wissenschaftlichen Partner, der German Aviation Research Society e.V. (G.A.R.S.) veröffentlichen wir in diesem Zuge regelmäßig "Call for Papers". So wissen Sie, welche Themen wir planen und können Beitragsideen und fertige Arbeiten einreichen.

Teilen auch Sie Ihre Erfahrungen und melden Sie sich jetzt für Ihren Beitrag:

Call for Papers: "Flugsicherung"

Abstract bis Ende Januar 2024

Veröffentlichung im März/April 2024

Für diese Artikelserie können jetzt Beiträge und Interview-Vorschläge eingereicht werden, die sich unter anderem mit folgenden Fragestellungen beschäftigen:

Wirtschaftliche Aspekte:

Sicherstellung eines kosteneffizienteren Flugsicherungssystems

Ermöglichung einer wettbewerbsfähigen Bereitstellung von Flugsicherung

Verbesserung des fragmentierten Luftraums in Europa

Finanzierung der Flugsicherung

Betriebliche Aspekte:

Umgang mit Überlastungen und Verspätungen

Stand und Perspektiven der Automatisierung in der Flugsicherung

Herausforderungen unbemannter Luftfahrzeuge für die Flugsicherung

Personalbezogene Aspekte:

Gesundheitliche Aspekte wie Ermüdung bei Fluglotsen

Agilität in Zeiten von Streiks

Optimale Personalausstattung in der Flugsicherung

Andere Aspekte:

Umweltrelevante Aspekte der Flugsicherung

Schutz kritischer Infrastrukturen vor Cyberangriffen