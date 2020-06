Jour fixe auf airliners.de: Immer montags präsentieren wir die wichtigsten Meldungen der Woche aus den Bereichen Luftverkehrs-Marketing und Vertrieb. Nichts verpassen: Das "Vertrieb & Marketing"-Briefing gibt es auch als wöchentlichen Newsletter. Alle aktuellen Themen-Briefings finden Sie immer auf unserer Übersichtsseite.

Airline-Marketing

Sunexpress hat mitten in Corona-Zeiten eine neue Kampagne zur Steigerung der Markenbekanntheit gestartet. Unter dem neuen Claim "Your ticket to happiness" setzt der deutsch-türkische Ferienflieger auf Illustrationen statt Bilder, berichtet "W&V". Ursprünglich sollte die neue Kampagne bereits am 2. April starten.

Etwa 80 Prozent der Passagiere, deren Flug wegen der Corona-Pandemie gestrichen wurde, erwarten die Erstattung des Ticketpreises. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage des Fluggastportals EU-Flight, berichtet "Reise vor9". Nur rund 20 Prozent würden sich mit einem Gutschein zufriedengeben.