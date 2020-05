Business Aviation spürt deutliche Corona-Auswirkungen

Die Corona-Pandemie spüren nicht nur die großen Fluggesellschaften. Auch die Business Aviation leidet unter fehlender Nachfrage. Nur einige Anbieter können von der Krise profitieren.

Eine geparkte Cessna Citation Excel. © AirTeamImages.com / Simone Ciaralli

Der Nachfrageeinbruch im Zuge der Corona-Pandemie macht auch vor der Business Aviation nicht halt. Im April sind die Flugbewegungen der Geschäftsreiseverkehr europaweit um 71 Prozent eingebrochen, wie aus einer Statistik des europäischen Geschäftsluftfahrtverbands (EBAA) hervorgeht. In Deutschland lag das Minus im April bei über 50 Prozent.

Im europäischen Vergleich stehen die deutschen Anbieter jedoch noch recht gut da. So setzte hierzulande bereits ab der 15. Kalenderwoche eine leichte Erholung ein. Während in allen anderen europäischen Ländern die Nachfrage im April durchschnittlich 70 Prozent unter dem Vorjahresniveau lag, pendelte sie sich in Deutschland bei rund 50 Prozent ein.

Wöchentliche Verkehrsentwicklung der Business Aviation im Vergleich zum Vorjahr. Foto: © EBAA

Auch der Geschäftsführer der German Business Aviation Association (GBAA) Andreas Mundsinger bestätigt gegenüber airliners.de eine leichte Rückkehr des Geschäftsreiseverkehrs in den vergangenen Wochen. Allerdings handle es sich dabei vorrangig um innerdeutschen Verkehr in kleineren Turboprop-Maschinen.

Vor der Krise waren laut Mundsinger hauptsächlich internationale Flüge gefragt, vor allem innerhalb Europas. Die Nachfrage nach größeren Maschinen mit Druckkabinen ist laut GBAA aktuell weiterhin kaum vorhanden. Das liege unter anderem an den noch geltenden Einreisebeschränkungen und Quarantänebestimmungen im internationalen Verkehr.

Insgesamt sei die Situation für die Geschäftsreiseluftfahrt keine einfache, betont Mundsinger. Entgegen den gängigen Klischees schwimme die Business Aviation nicht im Geld. Auch hier müssten laufenden Kosten bei deutlichen geringeren Einnahmen gedeckt werden.

Rund 20 Prozent der Unternehmen in der Bedarfsluftfahrt müssen den Angaben nach derzeit ihre Flotten komplett am Boden lassen, während 80 Prozent zumindest einen Teil ihrer Flotte in der Luft halten, unter anderem für Rückhoflüge, medizinische Einsätze - und Cargo-Charter.

Noch keine Insolvenzen in Deutschland

Auf die schwierige Situation für die Geschäftsluftfahrt hatten auch der europäische Dachverband EBAA, die General Aviation Manufacturers Association (GAMA) sowie verschiedene nationale Verbände in einem gemeinsamen offenen Brief an die europäischen Institutionen aufmerksam gemacht. Die gemeinsame Forderung lautet, die Geschäftsluftfahrt angesichts der Covid-19-Pandemie zu schützen. Denn die von der EBAA befragten CEOs schätzen die finanziellen Verluste der kleinen und mittleren Unternehmen auf 50 bis 90 Prozent.

Spezielle Förderprogramme für die Geschäftsfliegerei gibt es zumindest in Deutschland nicht. Die Unternehmen können allerdings von den generellen Kfw-Förderkrediten, Kurzarbeitergeld und Steuerstundungen profitieren. Luftfahrtspezifisch ist zudem, dass Eurocontrol die Sicherheitsgebühren stundet. So musste laut Mundsinger auch noch kein GBAA-Mitgliedsunternehmen Insolvenz anmelden.

Die Geschäftsluftfahrt steht derweil vor einem weiteren Problem: Nicht nur die Airlines, sondern auch die Regionalflughäfen und Verkehrslandeplätze müssen die Krise überstehen. Der Großteil dieser Plätze in Deutschland ist in öffentlicher Hand und erhält dadurch keine vom Bund aufgelegten Fördermaßnahmen, warnt Mundsinger. Dabei sei eine flexible Infrastruktur am Boden wichtig für die Bedarfsluftfahrt.

Business Aviation in der Corona-Krise gefragt

Dennoch sehen einige Player in der Branche auch Chancen. In Zeiten, in denen die Großluftfahrt ihr Angebot deutlich eingeschränkt hat, müssen für wichtige geschäftliche Reisen Alternativen her, die von den Anbietern der Bedarfsluftfahrt flexibel bedient werden können.

In der Corona-Krise biete die Geschäftsluftfahrt zudem den Vorteil, dass Passagiere mit weitaus weniger Menschen in Berührung kommen als bei normalen Linienflügen. Dadurch sinke das Infektionsrisiko deutlich, schreibt der Anbieter Air2E in einer Pressemitteilung. Zudem könne der Auftraggeber selbst bestimmen, wie viele Reisende in dem gebuchten Flugzeug Platz nehmen, was die Ansteckungsgefahr weiter deutlich minimiere.

Diese Vorteile haben beim österreichischen Anbieter Globe Air hat Corona den Angaben nach sogar zu einem deutlichen Buchungszuwachs geführt, teilte die Pressesprecherin der Airline auf Anfrage von airliners.de mit. Die Auftragslage sei am Anfang der Krise um und 30 Prozent gestiegen. Darunter seien auch viele Neukunden gewesen, die bisher nicht in der Business Jets gereist waren. Viele Kunden würden sich bewusst für ein Privatflugzeug entscheiden, aber sich, um Menschenmengen zu meiden vermehrt dafür entscheiden, so die Sprecherin weiter.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sei es allerdings nicht möglich, Vorhersagen über die Entwicklung der Geschäftsluftfahrt zu treffen. Diese werde hauptsächlich von der Entwicklung des Virus in den kommenden Wochen in Europa und den Reisebeschränkungen für Kunden abhängen.

Auch der Anbieter Air Charter Service verzeichnet laut Medienberichten ein deutliches Plus. So sei weltweit die Nachfrage nach Charterverbindungen gestiegen, um den Verkehrsbeeinträchtigungen und Kapazitätsengpässen entgegenzuwirken. Die Bandbreite reiche von kleinen Privatjets mit vier Passagieren hin zu Frachttransporten, so Justin Lancaster, Commercial Direktor bei dem unter anderem in Deutschland tätigen Broker für Flugzeug-Charter.

Anteil der Business Aviation gestiegen

Eine Statistik der Wingx Advance zeigt allerdingsin der Tat, dass der Anteil des Business-Aviation-Verkehrs in der Luftfahrt seit dem Anfang der Corona-Krise im Januar tatsächlich deutlich zugenommen hat. So lag der Marktanteil in Deutschland im Januar bei rund zehn Prozent. Ende April ist der Anteil auf bis zu 30 Prozent angewachsen. Allerdings bedeutet ein steigender Marktanteil in einem insgesamt einbrechenden Gesamtmarkt nicht automatisch einen Zuwachs.

Marktanteil Business Aviation (gegenüber "Totale Abflüge“ pro Tag aus Deutschland (Zeitraum 1.3 – 18.5.2020). Foto: Air Traffic Control (ATC): Eurocontrol / FAA + ADSB (Flightradar 24)

GBAA-Geschäftsführer Mundsinger hält ohnehin wenig von der Veröffentlichung exorbitanter steigenden Wachstumsraten während Corona und hält diese sogar für kontraproduktiv. Zwar würden einige Anbieter tatsächlich enorme Zuwächse verzeichnen, aber das zeichne ein verfälschtes Bild der Branche. Er hoffe auch nicht auf einen "Boom" der Business Aviation nach der Krise, sondern "einfach auf ein Zurück zur Normalität".

Längerfristig geht die GBAA allerdings davon aus, dass sich die Anzahl der Reisen insgesamt reduzieren wird. Unternehmen machen mit rund 69 Prozent die Hauptkundschaft der Geschäftsluftfahrt aus. Entsprechend hängt die Erholung auch von der wirtschaftlichen Entwicklung insgesamt ab.