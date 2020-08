Bundeswehr unterstützt bei Corona-Tests

Die Bundeswehr ist auf eine größere Unterstützung bei Corona-Tests von Reiserückkehrern vorbereitet. Eingesetzt werden sollen zunächst 300 Soldaten an Flughäfen oder an Autobahnraststätten. Die Unterstützung kann kurzfristig erhöht werden.

Derzeit seien etwa 300 Männer und Frauen im Einsatz, um die zivilen Behörden auf Flughäfen oder an Autobahnraststätten zu unterstützen, sagte Generalleutnant Martin Schelleis, am Donnerstag in einer Telefonschalte mit Journalisten. Schelleis ist der Inspekteur der sogenannten Streitkräftebasis und damit Nationaler Territorialer Befehlshaber der Bundeswehr.

Binnen 48 Stunden könnten weitere 750 Soldaten für diese Hilfe eingesetzt werden, sagte er. Von Freitag an würden in Köln 49 Soldaten die Arbeit des Gesundheitsamtes unterstützen.

Vier Bundesländer haben Unterstützung angefordert

Aktuell hätten vier Bundesländer - Schleswig-Holstein, Sachsen, Thüringen und Niedersachsen - keinen Unterstützungsbedarf bei der Testung von Reiserückkehrern gemeldet.

Nach Angaben der Bundeswehr leisten damit 48 Soldaten Dienst am Bremer Airport im Kampf gegen die Corona-Krise. Erforderlich wurde die Maßnahme durch die Erweiterung der Corona-Risikogebiete, wie das Landeskommando Bremen mitteilte. Es gebe einen erheblichen Anstieg bei den erforderlichen Testungen von Reiserückkehren.

Insgesamt habe die Bundeswehr in der Corona-Krise bisher etwa eine Million Arbeitsstunden an Unterstützungsleistungen erbracht