Bundesumweltministerin bringt Quote für synthetische Kraftstoffe ins Spiel

Bundesumweltministerin Svenja Schulze will den Ersatz fossiler Kraft- und Brennstoffe durch klimafreundliche Stoffe mit Quoten und Förderprogrammen in Gang bringen. Für den Flugverkehr bringt Schulze eine Quote für synthetische Kraftstoffe von zwei Prozent bis 2030 ins Spiel.