Bundestag beschließt geändertes Klimaschutzgesetz

Der Bundestag hat die Änderungen am neuen Klimaschutzgesetz beschlossen. Deutschland soll bis 2045 treibhausgasneutral werden. Das Gesetz muss jetzt noch durch den Bundesrat.

Nachdem das Bundeskabinett bereits Mitte Mai die Anpassungen am neuen Klimaschutzgesetz beschlossen hatte, stimmte jetzt auch der Bundestag den Änderungen zu. 352 Abgeordnete stimmten für, 290 gegen den Gesetzesentwurf, 10 enthielten sich. Das Gesetz muss jetzt noch durch den Bundesrat.

Das neue Klimaschutzgesetz sieht schärfere Regelungen vor: So ist das neue nationale Ziel verankert, bis 2045 treibhausgasneutral zu werden - also nur noch so viele Treibhausgase auszustoßen wie wieder gebunden werden können.

Ursprünglich hatte man sich das erst bis 2050 vorgenommen. "Wir wollen 2045 treibhausgasneutral wohnen, wir wollen treibhausgasneutral wirtschaften und mobil sein", sagte Umweltministerin Svenja Schulze (SPD). Der Ausbau erneuerbarer Energien müsse Vorrang bekommen, Infrastruktur modernisiert werden.

Das Gesetz schraubt auch das Emissionsziel bis 2030 hoch. Deutschland soll nun bis dahin seine Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990 um mindestens 65 Prozent senken. Das bislang geltende Gesetz sah mindestens 55 Prozent vor. Auch neue Ziele über 2030 hinaus legt das geänderte Gesetz fest. Demnach soll 2040 bereits ein Rückgang des klimaschädlichen Ausstoßes um 88 Prozent erreicht sein.

Urteil des Bundesverfassungsgerichts machte Änderungen nötig

Nötig wurde die Gesetzesänderung durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Dieses hatte das bislang geltende Recht Ende April für teilweise verfassungswidrig erklärt.

Die Richter trugen der Bundesregierung auf, die Emissionsziele nach 2030 näher zu definieren, um die Freiheit künftiger Generationen nicht durch klimabedingte Einschränkungen zu gefährden.

Verschärfungen im Verkehrssektor

Zu den Maßnahmen im Verkehrssektor gehören unter anderem eine CO2-Bepreisung, der geförderte Hochlauf der Wasserstoffproduktion und ein Abbau von klimaschädlichen Subventionen.

Inwieweit die einzelnen Maßnahmen auch den Luftverkehr betreffen, ist dem Gesetz nicht direkt zu entnehmen. Die im Klimaschutzgesetz von 2019 geregelte CO2-Steuer bezog sich auf jene Wirtschaftssektoren, die bislang noch nicht in den Europäischen Emissionshandel eingebunden sind, also zum Beispiel alle anderen Verkehrsträger außer der Luftfahrt.

Insofern wurde mit dem Klimaschutzgesetz der Luftverkehr nach bisheriger Lesart gar nicht tangiert, weil dieser bereits europäisch beziehungsweise international reguliert wird. Die CO2-Bepreisung für den Luftverkehr innerhalb der EU wird wie gehabt über den EU-ETS abgedeckt, darüber hinaus über das UN-System Corsia.

Neuer Emissionszielwert für den Verkehrssektor sind dem neuen Gesetz zufolge 85 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent bis 2030. Das entspricht rund zwei Dritteln des bisherigen Niveaus. Die zulässigen Jahreshöchstmengen für die Verkehrsemissionen bleiben zunächst allerdings noch unverändert. Zu einer deutlichen Verschärfung kommt es erst in den Jahren ab 2028. Anschließend muss sich die Reduzierung dann aber beschleunigt fortsetzen. Konkrete Ziele über 2030 hinaus sollen bis 2024 festgesetzt werden.