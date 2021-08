Die besten Plätze der Welt zur Gewinnung grüner Energie

Wer nach Nenets im Norden von Russland schaut, erkennt den idealen Ort für Windkrafträder. Mit den kühlen Brisen der Meeresluft lässt sich hier jene Energie gewinnen, die für die globale Energiewende unerlässlich ist. Nenets bietet aber eben nur das: Energie aus Windkraft. Ein Blick in den globalen PTX-Atlas des Fraunhofer-Instituts zeigte viele andere Regionen der Welt, in denen man auf zahlreiche Weise Energie gewinnen kann, mit deren Hilfe auch Flugzeuge auf nachhaltige Art und Weise fliegen können.

Augenfällig ist der Norden Afrikas. Er bietet alles das, was man für Power-To-X-Verfahren benötigt. Mit dieser Technologie wird unter Nutzung von Strom aus Wasserstoff und Kohlendioxid nachhaltiger Treibstoff gewonnen. Selbst krisengeschüttelte Länder wie Ägypten oder das vom Bürgerkrieg zerrissene Libyen weisen die besten Küstenabschnitte auf, mit der man die Zukunftstechnologie nutzen kann.

Der globale Süden wird immer wichtiger

Im ägyptischen Ort Matrouh lassen sich Photovoltaic-Bereiche perfekt aufbauen. In Darnah in Libyen hingegen sind hybride Technologien bestens beheimatet, mit denen die PTX-Technik Energie liefern kann.

Wer auf den Atlas blickt, erkennt in Afrika die reinste Schatzkammer für die grünen Technologien der Zukunft. Deutschland geht hingegen leer aus, obwohl die Bundesregierung allzu gerne Produktionsanlagen für nachhaltige Treibstoffe in Deutschland aufbauen würde.

Besonders der globale Süden hält – mit Ausnahme der USA – den Schlüssel für die Zukunftstechnologien damit indirekt in der Hand.

Neue Arbeitsplätze

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat für die sogenannten Power-to-X-Technologien geworben. Die Produktion von strombasierten Kraftstoffen könnte in Deutschland neue Arbeitsplätze schaffen: "Für die Entwicklung und Produktion von PTX-Technologien wird das gebündelte Knowhow von Forschern, Ingenieuren und technischen Fachkräften aus Deutschland gebraucht", erklärte Schulze am Mittwoch bei der Vorstellung eines globalen Potenzialatlas des Fraunhofer-Instituts.

Mit Power-to-X-Technologien werden aus erneuerbaren Energien ("Power") erst Wasserstoff und anschließend weitere Treib- und Kraftstoffe ("X") produziert. Die Herstellung und Nutzung von Wasserstoff als Kraftstoff und als Stromspeicher ist aufwendig, gilt aber als Hoffnungsträger für energieintensive Industrien und den Verkehr.

Allerdings steckt die Technologie noch in den Anfangsstadien. Die Menge an verfügbaren Kraftstoffen aus den PTX-Technologien ist vergleichsweise gering, so dass die Fluggesellschaften diese Treibstoffe dem fossilen Kerosin noch nicht oder nur in sehr kleinen Mengen beimischen können. Biogene Treibstoffe sind bereits in größeren Mengen verfügbar.

Auf einer vom Bundesumweltministerium ausgerichteten Fachkonferenz diskutieren Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft am Mittwoch über die Markteinführung strombasierter Kraftstoffe in der Luft- und Seefahrt. Positive Effekte werden laut Bundesumweltministerium auch für den Anlagenbau in Deutschland erwartet.

5700 Terawattstunden strombasierte Kraftstoffe benötigt

PTX-Atlas des Fraunhofer-Instituts. © Fraunhofer-Institut

Im Jahr 2050 werden laut Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik für den weltweiten Luftverkehr etwa 6700 Terawattstunden und für den globalen Schiffsverkehr 5700 Terawattstunden strombasierte Kraftstoffe benötigt. Entscheidend für die Produktion sei der zügige Ausbau erneuerbarer Energien, erklärte Kurt Rohrig vom Fraunhofer-Institut.

Flüssiger Treibstoff (Symbolbild). © Adobe Stock / zodar_ce Serie Basiswissen SAF Nachhaltiges Kerosin soll helfen, die Klimawirkung des Luftverkehrs zu reduzieren, bis neue Technologien zur Verfügung stehen. 3 Artikel 26 Minuten Zur Serie

Außerhalb Europas gibt es laut Studie weltweit ein jährliches Erschließungspotenzial von 69.100 Terawattstunden für grünen Wasserstoff, weitere 57.000 Terawattstunden könnten durch die Herstellung synthetischer Kraftstoffe erzeugt werden. Deutschland plant daher auch eine stärkere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Ländern, die für die Produktion besonders geeignet sind.